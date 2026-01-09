БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 00:57 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"

Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Зрителите ще проследят историята в 12 епизода – всеки четвъртък от 21.00 ч. по БНТ 1

Първият епизод на сериала "Мамник" по БНТ 1 привлече 340 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни аудиторният дял в най-гледаното телевизионно време на продукцията сред активната възрастова група 25 - 54 години е 15,8%. "Мамник" се излъчва всеки четвъртък от 21.00 ч. по БНТ 1.

Началото на криминалната мистерия беше отбелязано с галапремиера, на която целият екип на продукцията и много специални гости гледаха заедно първия епизод в четири кинозали. На събитието присъстваха актьорите в главните роли Екатерина Лазаревска, Мариян Стефанов, Йордан Ръсин и Гринго-Богдан Григоров, както и техните колеги, едни от най-обичаните имена в българското кино и театър – Атанас Атанасов, Никола Додов, Димитър Селенски и други. До тях застана и кучето Колт, което влиза в ключовия персонаж на граничарското куче Айрън.

Първи зрители на екранизацията на "Мамник" бяха и едни от най-големите фенове на книгата на Васил Попов, които се потопиха в мистериозния свят на сериала. Те приветстваха актьорите и продуцентите: от страна на БНТ – Антон Андонов, член на УС на обществената телевизия, Миладин Гергов, Михаил Абаджиев, Силва Христова от дирекция "ТВФ - Студия Екран"; от страна на Фалкънуинг Студио – Девора Йовчева; от страна на Глобал Филмс – Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Както и режисьорът и креативен продуцент Виктор Божинов, писателят Васил Попов, операторът Антон Бакарски, сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов - Кевин, художникът Ванина Гелева, художникът на костюмите Кремена Халваджиян, композиторът Петър Дундаков, заедно с целия екип на продукцията.

Сериалът "Мамник" се разгръща в 12 епизода, изпълнени с напрежение, неочаквани обрати и все по-дълбоко заплитаща се мистерия. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола ще започнат да излизат наяве, а древното зло от българския фолклор ще разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът "Мамник" е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на Глобал Филмс с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, по мотиви на хитовия аудиосериал "Мамник" от Васил Попов, създаден за Storytel. Копродуцент е и Фалкънуинг Студио – компания с бързо нарастващо присъствие в индустрията, която стои зад някои от най-актуалните филмови и телевизионни проекти у нас към момента. От името на Фалкънуинг Студио продуценти на сериала са Девора Йовчева и Иво Апостолов. "Мамник" се осъщестява с подкрепата на Национален филмов център.

