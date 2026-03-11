1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки

1 600 000 пенсионери ще получат 20 или 50 евро като великденска добавка. Това съобщи на заседание на Министерски съвет премиерът Андрей Гюров.

"Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност", посочи министър-председателят.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Предложението беше внесено от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.

На днешното заседание служебният премиер Андрей Гюров ще обсъди с министрите мерки, свързани с покачването на цените на горивата и енергоносителите у нас заради войната в Близкия Изток. Очаква се те да бъдат обявени до края на седмицата.