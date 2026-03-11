БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Запази
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Слушай новината

1 600 000 пенсионери ще получат 20 или 50 евро като великденска добавка. Това съобщи на заседание на Министерски съвет премиерът Андрей Гюров.

"Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност", посочи министър-председателят.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Предложението беше внесено от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.

На днешното заседание служебният премиер Андрей Гюров ще обсъди с министрите мерки, свързани с покачването на цените на горивата и енергоносителите у нас заради войната в Близкия Изток. Очаква се те да бъдат обявени до края на седмицата.

#премиерът Андрей Гюров #великденски добавки #Министерски съвет #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
1
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
2
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
3
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
4
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
5
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
6
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
4
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Общество

Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
КЗК проверява доставните цени на млечните продукти във веригите КЗК проверява доставните цени на млечните продукти във веригите
Чете се за: 02:15 мин.
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България? В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
Чете се за: 00:57 мин.
83 години от спасяването на българските евреи 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.
Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:50 мин.
Харта за спасение на регионите – експерти настояват за децентрализация на властта Харта за спасение на регионите – експерти настояват за децентрализация на властта
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади? "С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
Чете се за: 01:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Откриха близо 15 хиляди фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След наградите "Оскар": Хайвер, суши и коктейли за...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ