КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток

Чете се за: 02:37 мин.
надежда нейнски проведохме мащабната операция евакуация български граждани близкия изток
Снимка: БГНЕС
Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани от 11 държави, която изискваше прецизност, денонощна координация и я проведохме с мисъл и грижа за здравето и живота на хората. Това заяви на брифинг в МВнР служебният външен министър Надежда Нейнски.

"Ние не бяхме сами в тези усилия. Сформираният от мен Кризисен щаб и съответните служби в МВнР бяха в постоянна връзка с Министерството на туризма, с Министерството на транспорта и съобщенията, с ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" и с Държавния авиационен оператор. Благодарение на доброто ни сътрудничество с партньорски държави успяхме с тяхна помощ да изведем от региона български граждани - Австрия, САЩ, Турция, Португалия и Унгария. Имахме предложение от съседна Гърция, а самите ние предоставихме съдействие на граждани от Румъния, Германия, Франция, САЩ, Австрия, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зоната на активните военни действия", посочи Нейнски.

Благодарение на целия екип на Ситуационния център в МВнР, който работи денонощно, успешно у нас се прибраха над 2600 българи. Проведени са над 15 000 телефонни разговори, обработени са над 6500 имейла. Над 100 служители на МВнР и задграничните ни представителства са работили на 24-часов режим през всичките 11 дни.

Специален полет от Рияд ще излети тази вечер около 19:00 часа, българско време. На борда му са български граждани и временно или дългосрочно пребиваващи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн.

"Тази част от операцията по извеждане на нашите сънародници от региона на Близкия изток и Иран беше най-сложната и изискваща прецизна координация, вътрешно между Кризисния щаб на МВнР и задграничните ни представителства, защото това означава комбинация от сухопътни конвои, организирани от нашите представителства, осигуряване на транспортиране чрез партньорски държави, прецизно определяне на времеви интервали и логистични маршрути, за да може да съберем трите лъча - от Катар, Кувейт и Бахрейн в правилния момент за пътуване от Рияд", обясни Надежда Нейнски.

#кризата в Близкия изток #кризисен щаб #МВнР

