Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток

Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани от 11 държави, която изискваше прецизност, денонощна координация и я проведохме с мисъл и грижа за здравето и живота на хората. Това заяви на брифинг в МВнР служебният външен министър Надежда Нейнски.

"Ние не бяхме сами в тези усилия. Сформираният от мен Кризисен щаб и съответните служби в МВнР бяха в постоянна връзка с Министерството на туризма, с Министерството на транспорта и съобщенията, с ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" и с Държавния авиационен оператор. Благодарение на доброто ни сътрудничество с партньорски държави успяхме с тяхна помощ да изведем от региона български граждани - Австрия, САЩ, Турция, Португалия и Унгария. Имахме предложение от съседна Гърция, а самите ние предоставихме съдействие на граждани от Румъния, Германия, Франция, САЩ, Австрия, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зоната на активните военни действия", посочи Нейнски.

Благодарение на целия екип на Ситуационния център в МВнР, който работи денонощно, успешно у нас се прибраха над 2600 българи. Проведени са над 15 000 телефонни разговори, обработени са над 6500 имейла. Над 100 служители на МВнР и задграничните ни представителства са работили на 24-часов режим през всичките 11 дни.

Специален полет от Рияд ще излети тази вечер около 19:00 часа, българско време. На борда му са български граждани и временно или дългосрочно пребиваващи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн.