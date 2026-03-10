Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5 часа за авариен ремонт в четвъртък

Движението по "Дунав мост" ще бъде ограничено за всички видове превозни средства на 12 март (четвъртък) между 10.00 и 15.00 ч. заради авариен ремонт на пътната настилка, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"..

Ремонтните дейности ще се извършват в платното на съоръжението, което все още не е преминало основен ремонт. В момента основният ремонт на моста се изпълнява на етапи, като строителните работи са съсредоточени в 320-метров участък в платното в посока България.

От натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и неремонтирана настилка и сега се предприемат дейности, за да се осигури безопасността на движение, уточняват от Пътната агенция. Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето, като се предвижда през първата седмица на април да бъде завършено платното в посока България и целият трафик да преминава по новото платно.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да планират предварително времето си за пътуване, предвид спирането на трафика за около 5 часа. В периода на ограничение водачите могат да използват като алтернативен маршрут първокласния път I-1 София - Видин и "Дунав мост 2" за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ "Хемус" до ГКПП Силистра.

При спирането на трафика по "Дунав мост" шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.