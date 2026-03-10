"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?

Когато има военни действия, пазарите полудяват. Бяхме свидетели как в рамките на по-малко от един ден как цените се покачиха от около 86 до 119 долара за барел. Това коментира в "Денят започва" Васил Симов – главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса.

"В края на деня вчера – българско време – паднаха отново до около 90 долара, дори и под 90. Тази сутрин наблюдавах последните числа – отново има леко покачване, към 95 долара беше цената преди да вляза в студиото. Така че ни очаква, предполагам, и днес динамичен ден на световните пазари", каза той.

Движенията са продиктувани както от изказвания и политически фактори, така и от класическите фактори – търсенето и предлагането.

"Не бива да забравяме и кризата в Ормузкия проток, която ще продължи да създава проблеми с доставките на петрол за световния пазар. В момента очакванията са по-скоро мрачни – че този проток може да остане затворен дълго време. Дори и военните действия леко да се успокоят, докато конфликтът не приключи по-трайно, несигурността ще остане. Когато един конфликт е пламнал, той трудно ще бъде потушен. Най-важното е постепенно да се успокои ситуацията и пазарът да се върне към нормалния баланс между търсене и предлагане, без фактор „военен конфликт“, посочи директорът на Софийската стокова борса.

Според думите му заради кризата в Близкия изток търговията с руски горива се засилва.

"Свидетели сме през последните дни на засилена търговия на Русия с Китай и Индия. Така че Китай и Индия няма да останат изолирани – те продължават да купуват руски петрол, при това на доста по-ниски цени от котировките, които съобщаваме. Но останалите държави, които не искат да купуват от Русия и които са принудени да купуват петрол от други източници, естествено ще се съобразяват с по-високите котировки."

Вчера страните от Г-7 решиха засега да не освобождават стратегическите си резерви.

"Целта на тези резерви е именно тази – когато се усети сериозен недостиг и се отиде до криза, да се посегне на резервите. Но засега смятам, че въпреки военните действия и проблемите в региона, запасите не са изчерпани до такава степен, че да се посяга към резервите, които са в последен стадий на използване."

Държавите в Залива намалиха производството и количествата си. На въпрос колко време ще им е нужно да се върнат към старите обеми, Васил Симов отговори така:

"Това вече е по-сериозен проблем и ще изисква по-дълго време. Всяко спиране или блокиране на дейността – добив и транспорт на петрол – изисква по-дълъг период на адаптация, за да се върне системата към нормалния си ритъм."

Вижте целия разговор във видеото