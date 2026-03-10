Блокади в Русе заради протест на транспортните работници

Служители на градския транспорт в Русе излизат на протест с искане за по-високи заплати. В този час те започват и блокада на различни точки в града, сред които кръстовището на булевард "3 март" в Западна промишлена зона, близо до депото на градския транспорт.

Иван Енчев, шофьор в градския транспорт в Русе от близо 10 години: "Нашите искания основно са за 5% увеличение на работната заплата. Така, неудобно ми е да кажа, че се срамувам от заплатата, която получавам. Шофьорите са с основна заплата 806 евро, за тези условия на труд и начинът, по който се осъществява транспорта, са малко унизителни. Работното ни време започва от 4.00 часа сутринта и е до 00.15 ч. - завършват вторите смени. Като цяло работим повече от 9 часа, но заплатата на фона на начина на живот, който има момента, просто е унизителна. Нашите очаквания са да има по-добър диалог с правителството, с държава, за да може субсидиите, които се полагат за транспорта, да идват достатъчно на време, да не са със закъснение.

Заявката е протестът в Русе да продължи до 18.00 ч. Шест линии на градския транспорт са с променени маршрути.





