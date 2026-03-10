БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жителите на петричкото село Старчево против изсичането на гора и изграждането на фотоволтаичен парк

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Жителите на петричкото село Старчево на протест против изграждането на фотоволтаичен парк в близост до населеното място. Инвестиционното намерение предвижда изсичане на близо 300 декара гора над селото. Опасенията са, че това ще има негативно въздействие върху екосистемата. Въпреки че тази битка водят още от 2023 година, недоволството на хората сега е предизвикано от съдебно решение в полза на частен инвеститор.

Иван: "Нашата кауза е единствено да спасим няколко стотин дървета. Всички знаем, че от година на година горещините нарастват. С всяка изминала година се дава информация, че градусите се покачват. Виждаме, че това е проблем в световен мащаб. Ние тук, едно малко село, просто искаме да спрем изсичането на една 60–70, може би 80-годишна гора, която за нас е от особено значение. Тя носи и сантиментални спомени за нас."

"Това много ни пречи. Ние сме на около 50 метра от мястото на изсичането и строежа на фотоволтаиците", споделя жителка на селото.

Кирил: "Аналог на такава гора в общината няма. Тя е създадена по необходимост от хората в селото. Причината са наводненията, които са ставали при поройни дъждове. Ние се намираме малко по-ниско, но ако се качим по-нависоко, ще видим, че околностите на селото са изцяло гол терен. Тук е и една от най-горещите точки в страната. Ако се изсече и тази гора, заедно с прилежащите площи, ще се образува един гол терен от около 1000 декара с водосборна точка точно над селото. Когато дойдат водите, тази плитка почва не поема дъждовната вода. Потекат ли водите надолу, те ще причинят наводнения в долната част на селото, както и в обработваемите поземлени площи. Именно с тази цел е създадена тази гора. Тя е отгледана с много труд през годините – не се случва за един ден."

Позицията на община Петрич е, че след като вече има съдебно решение, няма какво да направят и са "с вързани ръце".

Георги Кузманов, кмет на с. Старчево: "Като направиш белята, после като се обърне каруцата, както се казва, пътища много. И общината така казва – има решение и ние нищо не можем да направим. Решението на Общинския съвет е от юли 2022 година. Ние разбираме за него чак през септември 2023 година. Това е нещо, за което може би и аз имам някаква вина, тъй като не съм проверил какви решения са били взети тогава. Но в крайна сметка то е взето, както се казва, под сурдинка. Оттам нататък се дава картбланш на фирмата да започне подготовка на документацията, разрешителните и т.н. Ние се оказваме поставени пред свършен факт. Но зелена енергия така не се прави."

Като контрапункт на съдебното решение, на 15 март хората организират залесяване на района.

Вижте прякото включване на Аксения Ангелова

#село Старчево #фотоволтаичен парк # Петричко #изсичане на гора #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
2
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
6
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
5
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Регионални

Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април
Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април
Русе има двама нови заместник областни управители Русе има двама нови заместник областни управители
Чете се за: 02:02 мин.
Недостъпни подлези: Асансьори и платформи за хора с увреждания не работят във Варна Недостъпни подлези: Асансьори и платформи за хора с увреждания не работят във Варна
Чете се за: 02:25 мин.
Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско
Чете се за: 00:57 мин.
Кола излетя от пътя и “кацна” на мантинела край Арбанаси Кола излетя от пътя и “кацна” на мантинела край Арбанаси
Чете се за: 00:30 мин.
Протест на транспортни служители блокираха едно от платната на Аспаруховия мост във Варна Протест на транспортни служители блокираха едно от платната на Аспаруховия мост във Варна
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток? Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова:...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ