Жителите на петричкото село Старчево против изсичането на гора и изграждането на фотоволтаичен парк

Жителите на петричкото село Старчево на протест против изграждането на фотоволтаичен парк в близост до населеното място. Инвестиционното намерение предвижда изсичане на близо 300 декара гора над селото. Опасенията са, че това ще има негативно въздействие върху екосистемата. Въпреки че тази битка водят още от 2023 година, недоволството на хората сега е предизвикано от съдебно решение в полза на частен инвеститор.

Иван: "Нашата кауза е единствено да спасим няколко стотин дървета. Всички знаем, че от година на година горещините нарастват. С всяка изминала година се дава информация, че градусите се покачват. Виждаме, че това е проблем в световен мащаб. Ние тук, едно малко село, просто искаме да спрем изсичането на една 60–70, може би 80-годишна гора, която за нас е от особено значение. Тя носи и сантиментални спомени за нас."

"Това много ни пречи. Ние сме на около 50 метра от мястото на изсичането и строежа на фотоволтаиците", споделя жителка на селото. Кирил: "Аналог на такава гора в общината няма. Тя е създадена по необходимост от хората в селото. Причината са наводненията, които са ставали при поройни дъждове. Ние се намираме малко по-ниско, но ако се качим по-нависоко, ще видим, че околностите на селото са изцяло гол терен. Тук е и една от най-горещите точки в страната. Ако се изсече и тази гора, заедно с прилежащите площи, ще се образува един гол терен от около 1000 декара с водосборна точка точно над селото. Когато дойдат водите, тази плитка почва не поема дъждовната вода. Потекат ли водите надолу, те ще причинят наводнения в долната част на селото, както и в обработваемите поземлени площи. Именно с тази цел е създадена тази гора. Тя е отгледана с много труд през годините – не се случва за един ден."

Позицията на община Петрич е, че след като вече има съдебно решение, няма какво да направят и са "с вързани ръце".

Георги Кузманов, кмет на с. Старчево: "Като направиш белята, после като се обърне каруцата, както се казва, пътища много. И общината така казва – има решение и ние нищо не можем да направим. Решението на Общинския съвет е от юли 2022 година. Ние разбираме за него чак през септември 2023 година. Това е нещо, за което може би и аз имам някаква вина, тъй като не съм проверил какви решения са били взети тогава. Но в крайна сметка то е взето, както се казва, под сурдинка. Оттам нататък се дава картбланш на фирмата да започне подготовка на документацията, разрешителните и т.н. Ние се оказваме поставени пред свършен факт. Но зелена енергия така не се прави."

Като контрапункт на съдебното решение, на 15 март хората организират залесяване на района.

