Недостъпни подлези: Асансьори и платформи за хора с увреждания не работят във Варна

Асансьорите и платформите за хора с двигателни увреждания във варненските подлези не работят. Това принуждава гражданите да пресичат през булевардите с опасност за живота. Кога ще бъде решен проблемът?

Ванко Стоянов е в инвалидна количка от 10 години. Казва, че се придвижва трудно в града заради недостъпна среда.

Ванко Стоянов: „Няма работеща платформа в града! Моята работа е свързана с Морска администрация, дори и там платформата, която се води една от най-модерните, и тя не работи. Където има задължителни платформи, които са направени метални, са неподходящи.“

Заради неработещите асансьори и платформи за хора с увреждания те са принудени да търсят алтернативни маршрути, които често са опасни. Недостъпни остават и много от обществените сгради.

Константин Георгиев: „Предстоеше ново преосвидетелстване в ТОЛЕК комисия, която е в Транспортна болница на гарата, там на място с предварителна уговорка, че ще ми намерят лифтър да ме изкачи по стълбите. Изведнъж се оказа, че имат два лифтъра, които не работят, защото на единия е загубено зарядното, а на другия батерията е свършила. И се катерихме по стълбите като мечета.“

Въпреки подаваните множество сигнали до общината, хората с увреждания продължават да се чувстват изключени и унизени.

Обретен Михов, Дружество на хора с увреждания „Бриз“: „С инженерна инфраструктура сме ходили неведнъж на проверки по цялото трасе на „Владислав“. Ляво и дясно. Нещо вляво работи, вдясно не работи, или и двете не работят. Рядко се случва да работят подемниците.“

От Община Варна уверяват, че асансьорите и платформите в подлезите се проверяват всяка седмица. Най-честите повреди при тях са в резултат на вандалски прояви. При установен проблем се прави оферта за ремонт, която трябва да се одобри от местната власт. Следва срок от 5 работни дни за поправка, освен в случаите, в които е нужна доставка на резервни части.