Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско

Камион и лек автомобил се сблъскаха на пътя Русе – Разград между село Гецово и местност Стария кладенец.

Катастрофата е станала около 15.50 часа, като превозните средства са се ударили странично при разминаване. В лекия автомобил са пътували петима български граждани, а 21-годишният водач е заявил пред полицаите, че няма българска шофьорска книжка, но притежава финландска такава. Той е отведен с болки в крака за преглед в Спешния център в Разград.

Снимки: БНТ

След инцидента, 55-годишният шофьор на камиона спрял и отишъл да провери дали някой в леката кола има нужда от помощ. По думите му, тогава е бил нападнат и е получил наранявания по лицето.

По случая се води разследване.