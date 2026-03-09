БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Протест на транспортни служители блокираха едно от платната на Аспаруховия мост във Варна

Репортер: Петко Петков
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Протестиращите заплашват, че ако желанията им не бъдат удовлетворени, ще се стигне до колапс в градския транспорт на Варна

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Работещи във варненския градски транспорт се отправиха на протестно автошествие с искане за увеличение на заплатите с 5 на сто със задна дата от 1 януари. Малко преди 12.00 часа те блокираха двете платна на Аспаруховия мост. Исканията на шофьорите са за нормални условия на труд и възнаграждения, които са адекватни на труда, който полагат.

Двете платна бяха блокирани за кратко. Към момента е блокирано само едното платно, водещо към района на Аспарухово. Платното, което води към центъра на Варна, е свободно. Шофьорите искат около 5% увеличение със задна дата от 1 януари. Те посочват, че проблемите не са само финансови, искат и подобряване на условията на труд и заплашват, че ако желанията им не бъдат удовлетворени, ще се стигне до колапс в градския транспорт на Варна.

Шофьорите коментират, че след като им удържат данъци, осигуровки, не получават почти никакви пари.

"Исканията ни са нормални условия на труд, възнаграждения, които са адекватни на труда, който ние полагаме."

"Почивката на шофьорите, има линии, които нямат въобще почивка."

"1150 евро ни е брутната заплата. Около 1300 - 1400 в най-добрият случай с повече отнети почивки. След като ти вземат данъци, осигуровки, не получаваш почти никакви пари."

"С тези заплати няма как да има кадри. Извънреден труд доста, защото има липса на кадри."

Заради блокадата на шосето към Аспарухово, по моста започнаха вече да се движат пешеходци.

Протестиращите заплашват, че частта на моста, водеща до Аспарухово ще бъде блокирана днес до 18.00 часа.

