Той се намира в ареста от близо година

Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем Имамоглу
Снимка: илюстративна
Слушай новината

В Истанбул започна делото срещу кмета на града - Екрем Имамоглу. Той се намира в ареста от близо година.

Срещу него са повдигнати 142 обвинения, като основните са за корупция и вземане на подкупи и може да получи 2 430 години затвор. Заедно с него са обвинени стотици служители, свързани с общината в Истанбул.

От сутринта в съдебната зала, след сериозни проверки за сигурност, бяха допуснати стотици журналисти и активисти. Задържането на Екрем Имамоглу през март 2025 година предизвика мащабни протести.

Имамоглу беше изпратен в затвора в деня, в който беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна Народнорепубликанската партия. Според анализатори, делото е опит да се попречи на Имамоглу да се кандидатира за президентските избори в Турция през 2028 година.

