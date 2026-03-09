Десетки полети от и до летището в Ларнака на остров Кипър са отменени

Близо 40 полета от и до международното летище в град Ларнака на остров Кипър са отменени днес заради напрежението в Близкия изток.

По данни на летищните власти, общо 19 полета до и 19 от летището в Ларнака на различни авиокомпании са били отменени. Голяма част от отменените полети са свързани със страни от Близкия изток, сред които Израел, Ливан и Обединените арабски емирства, съобщават още от летището в Ларнака.

Десетки полети от летищата в Ларнака и Пафос на остров Кипър бяха отменени и миналата седмица заради покачването на напрежението в Близкия изток.

На 2 март британската база Акротири, която се намира в южната част на острова, беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка Хизбула. Оттогава в района на базата неколкократно беше обявявана тревога, а това доведе до кратки прекъсвания в работата на летищата.