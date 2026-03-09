БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:07 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки полети от и до летището в Ларнака на остров Кипър са отменени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

Причината е напрежението в Близкия изток

десетки полети летището ларнака остров кипър отменени
Снимка: БТА
Слушай новината

Близо 40 полета от и до международното летище в град Ларнака на остров Кипър са отменени днес заради напрежението в Близкия изток.

По данни на летищните власти, общо 19 полета до и 19 от летището в Ларнака на различни авиокомпании са били отменени. Голяма част от отменените полети са свързани със страни от Близкия изток, сред които Израел, Ливан и Обединените арабски емирства, съобщават още от летището в Ларнака.

Десетки полети от летищата в Ларнака и Пафос на остров Кипър бяха отменени и миналата седмица заради покачването на напрежението в Близкия изток.

На 2 март британската база Акротири, която се намира в южната част на острова, беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка Хизбула. Оттогава в района на базата неколкократно беше обявявана тревога, а това доведе до кратки прекъсвания в работата на летищата.

#остров Кипър #напрежението в Близкия Изток #Ларнака #войната в Близкия изток #отменени полети

Последвайте ни

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
5
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Близък изток

Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на европейската икономика?
Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на европейската икономика?
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:07 мин.
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток
Чете се за: 01:30 мин.
Вторият фронт на Израел: В Ливан са убити ирански командири Вторият фронт на Израел: В Ливан са убити ирански командири
Чете се за: 00:42 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
Кой ще е новият върховен лидер на Иран? Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
6108
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Служители на "Български пощи" на протест в деня за изплащане на пенсиите Служители на "Български пощи" на протест в деня за изплащане на пенсиите
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ