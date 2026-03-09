Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на европейската икономика?

Ескалацията в Близкия изток се отразява и на пазарите. Редица индекси и акции бележат спад, а цената на петрола расте. Нищо не може да спаси положението. Петролът е 116 долара за барел. Това каза в студиото на "Денят започва" председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев.

Светослав Бенчев - председател на Управителния съвет на Българска петролна и газова асоциация: "Според мен нищо не може да спаси положението. Петролът е 116 долара за барел. Това, че имаше някакъв излишък на пазара, вече няма никакво значение, защото виждате, че Ирак, Кувейт и Катар спират производството, защото просто няма къде да съхраняват това, което произвеждат. А от друга гледна точка, това, което чуваме е, че Иран ще започне да удря и петролна инфраструктура, което практически ужасява пазара. Виждаме, че американците вече удариха иранска такава."

Според Бенчев периодът за възстановяване на пазара и нормализирана на цените не отнеме няколко месеца.

Светослав Бенчев - председател на Управителния съвет на Българска петролна и газова асоциация: "Катар, например, казаха, че ще им отнеме между 2 седмици и 2 месеца, за да възобновят това, което са имали, преди да започне конфликтът в Близкия изток. Ситуацията в Ирак и в Кувейт е малко по-различно, защото там все още няма инфраструктура, която е ударена за разлика от Катар. И ще зависи колко бързо ще може да се отпуши Ормузкия проток, колко бързо ще минат танкерите и колко бързо ще успеят те да превъзмогнат този проблем с липсата на количества и на танкери най-вече. Но предполагам, че отново ще отнеме някъде между 3 седмици и месец, за да се нормализират нещата и да се върнем на нещо, което сме виждали."

снимка: БНТ

Бенчев изтъкна, че Европа внася около 56-60% от своя природен газ от Съединените щати и е практически неподготвена за случващото, затова и очаква най-големите загуби да се понесат именно от европейските държави.

Светослав Бенчев - председател на Управителния съвет на Българска петролна и газова асоциация: "От няколко години, даже дори не са 2-3, те са няколко, 7-8, ние непрекъснато, говорим за Европа, сме неподготвени за подобни ситуации. И, за съжаление, обикновено ние плащаме цената за това, което случва по света."

Председателят на Българската петролна и газова асоциация подчерта още, че хранилищата в Европа са под критичния минимум - около 33-37%, както и че очаква увеличение на цените на горивата.

Светослав Бенчев - председател на Управителния съвет на Българска петролна и газова асоциация: "Ако този тренд се задържи с тези цени от 115-116 долара, в рамките на следващите дни вероятно ще има увеличение на цената на горивата. Просто няма как. Ние не сме изолиран остров на световните пазари. Ситуацията е доста извънредна. Досега ние никога не сме имали ситуации, в която протокът да е затворен, в която започва да се усеща на международните пазари липса на готови продукти. Може би сте забелязали, но поскъпването на дизел е по-високо от това на бензин и това е напълно нормално, защото това е горивото, което се търси, за да могат да бъдат превозвани стоките. Наистина сме в доста извънредна ситуация."

Вижте целия разговор във видеото