Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва

Цената на петрола надхвърли 100 долара, като за първи път от 3 години и половина достига такива стойности.

Миналата седмица американският суров петрол поскъпна с 36%, а сортът "Брент" от Северно море - с 28 на сто.

Заплахата от ирански атаки в Ормузкия проток почти напълно е спряла движението на танкери по този морски път, а около 20% от световното производство ежедневно се транспортират от там.

Заради войната в Близкия изток – Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства ограничиха производството на петрол.



