Протест на служители на пощите и в Бургас
Протест на служители на пощите и в Бургас

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Основното им искане е увеличаване на заплатите със задна дата – от 1 януари

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Протест на служителите в "Български пощи" се провежда тази сутрин в няколко града в страната. Недоволството е организирано от КНСБ. Основното им искане е увеличаване на заплатите със задна дата – от 1 януари.

Недоволството на служителите започна точно в 7:30 часа пред сградата на Старата поща в Бургас, когато всъщност е началото на техния работен ден и пощенските станции трябваше да отворят врати, но това не се случи. Днешният ден е и първият за раздаване на пенсиите за този месец.

Работещите настояват за по-високи възнаграждения. Основното искане на протестиращите е увеличаване на заплатите минимум с 5% и съответно това да влезе в сила със задна дата - от 1 януари. По думите на голяма част от протестиращите, служителите тук не са получавали увеличения на своите възнаграждения повече от година, а над 80% от тях взимат минимална работна заплата.

#искане за по-високи заплати #протест на КНСБ #"Български пощи" #протест в Бургас

