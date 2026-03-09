Протест на служители на пощите и в Бургас

Протест на служителите в "Български пощи" се провежда тази сутрин в няколко града в страната. Недоволството е организирано от КНСБ. Основното им искане е увеличаване на заплатите със задна дата – от 1 януари.

Недоволството на служителите започна точно в 7:30 часа пред сградата на Старата поща в Бургас, когато всъщност е началото на техния работен ден и пощенските станции трябваше да отворят врати, но това не се случи. Днешният ден е и първият за раздаване на пенсиите за този месец.

Работещите настояват за по-високи възнаграждения. Основното искане на протестиращите е увеличаване на заплатите минимум с 5% и съответно това да влезе в сила със задна дата - от 1 януари. По думите на голяма част от протестиращите, служителите тук не са получавали увеличения на своите възнаграждения повече от година, а над 80% от тях взимат минимална работна заплата.

