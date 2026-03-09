Служители на "Български пощи" излизат на протест в деня за изплащане на пенсиите

Вследствие на протестите, които се организират от КНСБ в няколко града, днес на протест излизат и служителите на "Български пощи". Акцията съвпада с деня за изплащане на пенсиите, когато традиционно много хора посещават пощенските станции.

Днешните демонстрации са част от по-широка протестна вълна, организирана от КНСБ. Служителите на "Български пощи" излизат на протест, за да заявят ясно, че искат по-високо възнаграждение и да бъдат намерени средства от бюджета за осигуряване на 5% увеличение на заплатите им със задна дата - от 1 януари. Според синдикатите допълнителните средства трябва да бъдат осигурени чрез удължителния бюджет.

Сабина Лазарова - Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ: "Основните искания, които представихме изминалата седмица, са свързани с удължителния бюджет, които са основно да бъдат осигурени допълнителни средства около 5%, които се предполагат да се изплатят от изплащането на компенсацията за универсалната пощенска услуга, които 5% да отидат за увеличение на работните заплати на служителите от 1 януари."

По думите ѝ голяма част от служителите получават минимално възнаграждение:

"В интерес на истината до 31 декември над 60% от служителите са на минимална работна заплата в дружеството. От 1 януари процентът е завишен, тъй като повечето хора влязоха в този диапазон за минимална работна заплата, тоест около 80% са на минимална работна заплата."

Първоначално беше обявено, че изплащането на пенсиите ще бъде спряно заради протестите.

Сабина Лазарова - Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ: "Обявено беше миналата седмица, че днес няма да се раздават пенсии в цялата страна, включително и в малките населени места. Не е както беше обявено само в София, Варна и Бургас, инициативата е за цялата страна."

След множество сигнали от пенсионери и институции обаче решението е било преразгледано:

"Но в изминалите дни получихме много молби и запитвания. Пенсионери се обаждаха, пенсионерски организации, включително имаме и молба от органите на вътрешните работи, за да не спираме изплащането на пенсии, тъй като в крайна сметка осъзнаваме, че това е важен момент за всеки един пенсионер. Това са пари нужни за лекарства, за храна и т.н."

Служителите ще изразят недоволството си, без да прекъсват работния процес:

"Днес хората ще си излязат пред работните места и в рамките на 15-30 минути да изразят протеста си, като това ще бъде предварителен протест и просто да заявим, че ние сме тук и сме обединени в исканията си. Също така заявяваме, че оставаме в стачна готовност, ако не бъдат изпълнени нашите искания."

След кратката демонстрация работата ще продължи по график.

По думите на служители в дружеството условията на труд са тежки, а възнагражденията – ниски:

"Никак не са добри условията, в които работят нашите служители, които са на минимална работна заплата. Почти всички тук – пощенски раздавачи и касиери – са подложени на топло, на студено. Те са на улицата, разнасят писма, вестници, разнасят поща, в същото време получават за това минимална работна заплата."

Последното увеличение е било минимално. Според служителите, ниските заплати водят до сериозен недостиг на кадри.

"Отлив на служители има, съответно нови няма. Никой не ще да дойде да работи при тези ниски заплати. Персоналът ни е изцяло застаряващ, предвид ниското заплащане."

Въпреки протестните действия пощенските станции в страната ще продължат да работят. В началото на работния ден служителите ще излязат за кратко пред клоновете, за да заявят исканията си за увеличение на заплатите с поне 5%. След това работният процес ще продължи нормално, а пенсиите ще бъдат изплащани по график.

Вижте прякото включване на Теодора Георгиева