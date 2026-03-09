БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджетната комисия в НС трябва да разгледа удължителния закон за държавния бюджет тази седмица

Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Очаква се тази седмица бюджетната комисия да разгледа за първо четене поправките в удължителния закон за държавния бюджет. Служебният финансов министър Георги Клисурски призова депутатите да приемат бързо удължителния закон за бюджета, за да гарантират разплащанията на държавата.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията ще подкрепи внесената план-сметка, но само, ако в нея не се правят промени. Подкрепа гарантира и председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Вчера председателят на бюджетната комисия Делян Добрев предложи удължителния закон за бюджета да се разгледа този четвъртък на заседание на комисията. Той добави, че може да бъде приет на две четения в пленарната залата още петък.

В законопроекта са заложени допълнителни средства за отбрана по механизма SAFE. Поправките нямат срок и ще важат до приемането на бюджет за 2026 година. Законът за приходите и разходите, с който се удължава държавния бюджет важи до края да март. Затова се приема и допълнение към законопроекта.

