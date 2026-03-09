БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Вторият фронт на Израел: В Ливан са убити ирански командири

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Израелската армия е ликвидирала петима висши командири от Революционната гвардия при операцията срещу Ливан.

Те са били от отрядите Кудс и според Тел Авив са подготвяли нападения срещу Израел. Командирите били убити при операция срещу хотел в централната част на Бейрут. Продължават наземните операции в Южен Ливан между израелската армия и проиранската групировка Хизбула.

Израел потвърди смъртта на двама свои войници. Ливанските власти твърдят, че от началото на израелските удари са загинали около 400 души.

#войната в Иран #напрежение в Ливан #Хизбула #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
2
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Иран избира нов лидер до часове?
3
Иран избира нов лидер до часове?
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
4
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
5
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
6
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Близък изток

Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
Кой ще е новият върховен лидер на Иран? Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:12 мин.
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
6604
Чете се за: 02:07 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:45 мин.
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
6396
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: В Ливан са убити ирански командири Вторият фронт на Израел: В Ливан са убити ирански командири
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от Близкия изток
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни температури около нулата В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни температури около нулата
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Ще получи ли подкрепа в парламента удължителният бюджет?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ