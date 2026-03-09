Вторият фронт на Израел: В Ливан са убити ирански командири

Израелската армия е ликвидирала петима висши командири от Революционната гвардия при операцията срещу Ливан.

Те са били от отрядите Кудс и според Тел Авив са подготвяли нападения срещу Израел. Командирите били убити при операция срещу хотел в централната част на Бейрут. Продължават наземните операции в Южен Ливан между израелската армия и проиранската групировка Хизбула.

Израел потвърди смъртта на двама свои войници. Ливанските власти твърдят, че от началото на израелските удари са загинали около 400 души.