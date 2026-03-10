11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет

Американският министър на войната Пийт Хегсет обяви, че Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, но отказа да уточни продължителността на кампанията. Според него, решението зависи от президента Доналд Тръмп, който по-рано намекна, че войната "скоро" ще свърши и сега е в много напреднал етап, в предварително определения график. Изявлението му доведе до спад на цената на петрола от равнища над 100 – до около 90 долара. Пентагонът и жители на Техеран твърдят, че през изминалата нощ ударите са били най-интензивни от началото на войната.

Шефът на Пентагона Пит Хегсет обеща най-интензивните удари срещу Иран в рамките на днешния, 11-ти ден от войната.

Пийт Хегсет – министър на отбраната на САЩ: "Най-много изтребители, най-много бомбардировачи, най-много удари, разузнаване, по-прецизно и по-добро от всякога. От друга страна, през последните 24 часа Иран изстреля най-малкия брой ракети досега."

Хегсет повтори предупреждението на президента Тръмп за безпрецедентни мерки срещу Иран ако прекъсне трафика на петрол през Ормузкия проток.

Най-висшият американски военен Дан Кейн посочи, че на прицел са и иранските миноносци. Досега Съединените щати са нанесли удари срещу повече от 5000 цели в Иран, включително 50 военни кораба, уточни генерал Кейн. Той посочи, че Пентагонът разглежда различни възможности, ако бъде натоварен с ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток.

ген. Дан Кейн – председател на Съвета на началник-щабовете на САЩ: "Иранците се сражават, и аз уважавам това, но не смятам, че са по-впечатляващи, отколкото мислехме."

Председателят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани изтъкна, че Ормузкия проток ще бъде път за мир и просперитет на всички или проток на поражението и страданието за военнолюбците. Катар посочи глобални рискове.

Маджед ал-Ансари – говорител на МВнР на Катар: "Атаките срещу енергийни съоръжения, осъществени и от двете страни, са опасен прецедент, който ще доведе не само до икономически загуби за региона и до загуби за нашите бизнес модели тук, но ще има последици по целия свят."

Нападение с дронове е предизвикало пожар в индустриален комплекс в Абу Даби. Пострадали няма. Спряна превантивно е рафинерия в поразения обект с капацитет 922 хиляди барела суров петрол дневно. Поразеният комплекс е централен хъб за редица производства на емирството, включително химически и торови заводи.

Световната здравна организация предупреди, че "черният дъжд", който пада в Иран след ударите по петролни съоръжения, създава риск за респираторни проблеми. На този фон Израел нанесе нови удари срещу цели на Хизбула в Бейрут, докато милиони хора в северен и централен Израел и на окупирания Западен бряг прекараха часове в скривалищата заради ракетни обстрели от Иран.

Бенямин Нетаняху – министър-председател на Израел: "Нашият стремеж е да дадем възможност на иранския народ да се освободи от тиранията. В крайна сметка, това зависи от тях. Но няма съмнение, че с предприетите досега действия им трошим костите и предстои още."

Разселените в Ливан вече са близо 700 хиляди, от тях 100 хиляди само през последните 24 часа, отчита ООН. Испания предупреди, че израелска сухопътна инвазия в Ливан ще бъде "сериозна грешка".

снимки: БТА, БГНЕС