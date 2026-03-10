Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?

Независимо от ценовото затишие след уверението на Доналд Тръмп, че войната скоро ще свърши, европейските страни се опитват да предотвратят енергийния шок. Хърватия и Унгария въведоха таван на цените на горивата. Франция и Италия обявиха, че започват да се борят със спекулата. Някои европейски правителства вече обмислят данъчни промени.

Усещане за дежа вю. 4 години след началото на войната в Украйна, Европа отново се готви за енергиен шок. От днес в Хърватия има таван на цените на горивата. Мярка, с която правителството в Загреб защитаваше потребителите в продължение на 3 години след началото на руската инвазия. Според изчисленията на хърватските власти заради регулирането на цените, приходите в държавната хазна ще намалеят с близо 2 милиона евро.

Андрей Пленкович, премиер на Хърватия: "Приехме два регламента - за установяване на максимални цени на дребно на петролни продукти и изменение на регламента за акцизите върху енергията и електроенергията."

Правителството в Загреб вдигна цените на горивата, но с много по-малко, отколкото биха се покачили без регулация. Цената на евродизела вече е евро ,55 за литър. Тази цена ще се задържи за две седмици, докогато ще действат мерките. След това правителството в Хърватия ще обмисли, дали и как да продължи регулациите. От днес износът от Унгария на суров петрол, дизел и 95-октанов бензин е забранен. Заради енергийния шок правителството в Будапеща освободи гориво за 45 дни от държавния резерв и постави праг на цените.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: "Тези цени важат само за превозни средства с унгарски регистрационни номера и унгарска регистрация. Освен за частни лица, те важат и за земеделски производители, превозвачи и предприемачи."

Във Франция започват проверки на бензиностанции, за да се предотврати спекулативното покачване на цените. Спекулация с цената на горивата в Италия няма да има, увери италианският премиер Джорджа Мелони и заплаши с по-високи данъци компаниите, които печелят от кризата.

Марко Алиата, жител на Рим: "Видях, че цените на дизела са се повишили много. Очаквам най-лошото през следващите месеци, заради спекулациите и заради недостиг на суровини."

В Испания, която разчита почти изцяло на внос на петрол, цените са се повишили с близо 22 процента. Властите обещаха помощ, която да смекчи последиците от войната в Иран. Но засега не е ясно дали ще прибегнат към плана отпреди 4 години, когато имаше безплатен железопътен транспорт и намаляване на ДДС върху цената на тока.

Покачването на цените на горивата отново засили бензиновия туризъм между съседни държави. Скокът от 50 цента за литър кара все повече нидерландски шофьори да зареждат в Белгия. Нидерланският премиер Роб Йетен призова Европа да ускори процеса на енергийната си независимост.

Роб Йетен, премиер на Нидерландия: "През първата година на войната в Украйна научихме много за ефективните европейски политики - че можем да управляваме енергийна криза много по-бързо и много по-ефективно, отколкото се справяхме преди."

Прогнозите са, че заради геополитическата обстановка, енергийни кризи ще се случват все по-често.