ИЗВЕСТИЯ

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

"Горивен туризъм": Все повече румънци пътуват до България и Унгария, за да зареждат по-евтин бензин и дизел

Теодора Гатева
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Една от основните причини за по-високите цени е войната в Близкия изток и скока на петрола

Снимка: илюстративна
Все повече румънци пътуват до съседни държави като България и Унгария, за да заредят по-евтини горива. Какви са разликите в цените – вижте в репортажа на Теодора Гатева…

Румънски шофьори избират опашки по границата и такси, вместо да заредят скъпо гориво. Стотици коли ежедневно пресичат границата с България, за да могат собствениците им да напълнят резервоарите. Оказва се, че цените на бензина и дизела в Румъния са с между 20 и 30 евроцента по-скъпи отколкото в България.

БНТ: По-евтино ли е да се напълни резервоар тук?

- Определено!

- По-евтино е, с лея, лея и половина.

Не по-различна е ситуацията на границата между Румъния и Унгария. Литър от най-използвания бензин в Унгария струва между 1,47 евро и 1,54 евро, което е повече отколкото в Румъния.

- По-евтино е отколкото тук при всички случаи.

- Зареждаме в Словения и Унгария, където дизелът е 7 и половина леи, в сравнение с 8,60 в Румъния.

- Цените са много нагоре! Особено сега с тази война.

По-евтини са горивата и в Молдова, въпреки очакваното поскъпване. Там литър бензин струва около 1,26 евро, а литър дизел около 1,20 евро. Една от основните причини е войната в Близкия изток и последвалия скок в цените на петрола.

Според анализатори прекратяването на бойните действия няма да доведе до бързото възстановяване на пазара на гориво. А това означава, че "горивен туризъм" не само няма да изчезне, но и ще става все по-активен.

#увеличение на горивата #цена на дизела # пазара на горива #високи цени на горивата #румъния #цени на горивата #цена на бензина

