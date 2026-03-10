БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ердоган за войната в Близкия изток: Турция се опитва да носи вода, въпреки че някои държави наливат масло в огъня

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Запази
ердоган войната близкия изток турция опитва носи вода въпреки държави наливат масло огъня
Слушай новината

Ракетите, които са навлезли във въздушното пространство на Турция, не са изстреляни от Иран. Това е заявил снощи иранският президент Масуд Пезешкиан в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

"Той е уверил Ердоган, че ще бъде направено разследване. Това е буквално последната позиция, която дойде през изминалата нощ. В този телефонен разговор Ердоган също така е казал на иранския си колега, че Турция полага много големи усилия за това отново да се седне на масата за преговори. И е определил като грешни действията на Иран, насочени към трети страни. Също така е подчертал, че Турция не е страна в този конфликт", обясни в ефира на "Денят започва" кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Вчера Ердоган е използвал и много метафори след заседанието на кабинета, с които е коментирал ситуацията.

"Той призова Иран да се въздържа от действия, които биха хвърлили сянка върху приятелството и добросъседството между двете държави. Биха отворили – буквално това бяха думите, които каза – дълбоки рани в сърцата и в умовете на турския народ. Другият му призив беше да се въздържат от постоянство в допускането на грешки в упорството. Също така друго интересно нещо, което каза, е, че Турция се опитва да носи вода, въпреки че някои държави наливат масло в огъня на тази война. Както и че основната цел на Турция е да държи далеч своя народ и своите граждани от този конфликт и да осигури мира и сигурността на своите граждани."

Турция е изпратила няколко изтребителя F-16 към Северен Кипър вчера.

"Министерството на отбраната на Турция вчера излезе с позиция, в която обясни каква е причината за това. Като такава беше посочена променящата се ситуация в региона. Също така от военното министерство подчертаха, че са готови да засилят мерките при необходимост. Други медии пък отбелязаха, че са били изпратени 6, вместо предварително предвидените 4 самолета. С тях е била изпратена и система за въздушна и противоракетна отбрана. Причината, както и вие се досещате, са последните дронове, които поразиха Кипър, въпреки че бяха насочени към Ливан."

Вижте целия разговор във видеото

#кризата в Близкия изток #войната в Близкия изток #Реджеп Ердоган #Турция #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
2
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
6
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
5
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Близък изток

"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
Чете се за: 02:35 мин.
Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки
Чете се за: 01:00 мин.
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток? Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток?
Чете се за: 01:15 мин.
Иран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция Иран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция
Чете се за: 00:45 мин.
ООН предупреди за екологични последици от войната в Близкия изток ООН предупреди за екологични последици от войната в Близкия изток
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата? "Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток? Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ