Ердоган за войната в Близкия изток: Турция се опитва да носи вода, въпреки че някои държави наливат масло в огъня

Ракетите, които са навлезли във въздушното пространство на Турция, не са изстреляни от Иран. Това е заявил снощи иранският президент Масуд Пезешкиан в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

"Той е уверил Ердоган, че ще бъде направено разследване. Това е буквално последната позиция, която дойде през изминалата нощ. В този телефонен разговор Ердоган също така е казал на иранския си колега, че Турция полага много големи усилия за това отново да се седне на масата за преговори. И е определил като грешни действията на Иран, насочени към трети страни. Също така е подчертал, че Турция не е страна в този конфликт", обясни в ефира на "Денят започва" кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Вчера Ердоган е използвал и много метафори след заседанието на кабинета, с които е коментирал ситуацията.

"Той призова Иран да се въздържа от действия, които биха хвърлили сянка върху приятелството и добросъседството между двете държави. Биха отворили – буквално това бяха думите, които каза – дълбоки рани в сърцата и в умовете на турския народ. Другият му призив беше да се въздържат от постоянство в допускането на грешки в упорството. Също така друго интересно нещо, което каза, е, че Турция се опитва да носи вода, въпреки че някои държави наливат масло в огъня на тази война. Както и че основната цел на Турция е да държи далеч своя народ и своите граждани от този конфликт и да осигури мира и сигурността на своите граждани."

Турция е изпратила няколко изтребителя F-16 към Северен Кипър вчера.

"Министерството на отбраната на Турция вчера излезе с позиция, в която обясни каква е причината за това. Като такава беше посочена променящата се ситуация в региона. Също така от военното министерство подчертаха, че са готови да засилят мерките при необходимост. Други медии пък отбелязаха, че са били изпратени 6, вместо предварително предвидените 4 самолета. С тях е била изпратена и система за въздушна и противоракетна отбрана. Причината, както и вие се досещате, са последните дронове, които поразиха Кипър, въпреки че бяха насочени към Ливан."

