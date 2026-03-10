БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
убежище австралия даде визи пет ирански футболистки
Снимка: Футболистки от женския национален футболен отбор на Иран, 2 март 2026 г. АП/БТА
Слушай новината

Австралия се съгласи да даде хуманитарни визи на пет футболистки от иранския футболен отбор след участието им в турнира за Купата на Азия.

Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне в страната си. След загубата, ирански емигранти скандираха "Спасете момичетата ни!", докато автобуса им минаваше покрай тях.

Американският президент Доналд Тръмп също призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за сигурността им. Отборът предизвика широки спекулации и медийно отразяване в Австралия, след като спортистките не изпяха иранския химн преди първия си мач. Но футболистките отказваха да коментират конфликта и не бяха говорили публично за желанието си да поискат убежище.

#ирански футболистки #кризата в Близкия изток #Австралия

Водещи новини

Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток? Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия проток?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова:...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ