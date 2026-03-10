Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки

Австралия се съгласи да даде хуманитарни визи на пет футболистки от иранския футболен отбор след участието им в турнира за Купата на Азия.

Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне в страната си. След загубата, ирански емигранти скандираха "Спасете момичетата ни!", докато автобуса им минаваше покрай тях.

Американският президент Доналд Тръмп също призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за сигурността им. Отборът предизвика широки спекулации и медийно отразяване в Австралия, след като спортистките не изпяха иранския химн преди първия си мач. Но футболистките отказваха да коментират конфликта и не бяха говорили публично за желанието си да поискат убежище.