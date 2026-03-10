Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров

Премиерът Андрей Гюров и министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще участват във втората Среща на върха по ядрената енергия в Париж.

Целта на срещата е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергетика за граждански цели. Ще бъде обсъдена и ролята на ядрена енергия за справянето с основните енергийни и климатични предизвикателства и стимулиране на икономическото развитие.

Пред форума ще говорят френският президент Еманюел Макрон, генералният директор на Международната агенция по ядрена енергия Рафаел Гроси и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По покана Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.