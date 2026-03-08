БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Бирена революция в Полша: Все повече жени успяват да се наложат в пивоварната индустрия

от БНТ , Източник: БГНЕС
По света
Данните показват и нарастващ интерес сред жените към крафт бирата

Бира
Снимка: БТА
Въпреки че пивоварната индустрия традиционно се смята за мъжка територия, все повече жени в Полша успяват да пробият бариерите и да допринесат за бирената революция в страната, съобщи TVP World.

„Имало е моменти, когато като жена трябваше да се доказвам два пъти повече, за да бъда чута“, казва Арлета Земян, съосновател на пивоварната Stu Mostów във Вроцлав. Според нея в патриархалната култура жените често са принудени постоянно да доказват компетентността си.

Подобно мнение изразява и Дорота Храпек, една от най-известните жени пивовари в Полша. Тя посочва, че често се сблъсква с покровителственото отношение „Какво разбира една жена от бира?“.

Храпек започва кариерата си в модерна пивоварна в Келце, където се запознава със световни стилове бира и нови технологии. По-късно тя се насочва към домашното пивоварство, пише статии, води семинари и е съосновател на Полската асоциация на домашните пивовари. През 2010 г. става първата жена, спечелила титлата Grand Champion на фестивала Birofilia.

Истинският пробив за крафт бирата в Полша идва през 2011 г., когато пивоварната Pinta пуска първата подобна бира в страната. Това поставя началото на бързо развиващ се сектор, в който ново поколение пивоварни експериментират със стилове и технологии.

Сред тях е Stu Mostów, създадена през 2014 г. от Земян и съпруга ѝ. Днес половината от екипа на пивоварната са жени, което според нея е резултат от съзнателно изградена култура на равнопоставеност.

Според Храпек жените могат да донесат нов поглед към пивоварството и да се реализират успешно в почти всички негови сфери – от ферментация и лабораторна работа до маркетинг и продажби.

Данните показват и нарастващ интерес сред жените към крафт бирата. Около 30% от посетителите на Warsaw Beer Festival са жени, а делът им продължава да расте и на други подобни събития.

Според пивоварите ключът към по-голямото участие на жените в индустрията е образованието и преодоляването на старите стереотипи, че бирата е напитка „само за мъже“.

