БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Запази
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

От липса на адекватна комуникация с туроператора и организиране на полет едва след 5 дни се оплакват блокирани българи в Дубай. Заради напрежението в Близкия изток прибирането им се оказало проблемно и организираното прибиране е на 10 или 11 март.

Любомира Коджабашева: "До този момент с нас никой не се е свързал. Получаваме информация, че самолети кацат на летищата на Дубай за прибиране на българите. Само че ние, нашата група, която сме тук, до този етап нямаме абсолютно никаква информация. Агенцията, с която сме, вчера вечерта ни изпратиха съобщение и ни презавериха самолетните билети, ние на този етап не можем да бъдем сигурни, но имаме информация, че може да се приберем на 10 или 11 март, което е изключително много време. Ние тук сме, аз съм с дете, има болни хора, на които ми свършват лекарствата и много други неща, които просто е невъзможно ние да останем тук до 10-11 март. Ние трябва да се приберем. Просто трябва да се намери начин да се приберем по най-бързия начин, живи и здрави в България, защото може във всеки един момент ситуацията да се влоши."

Единствените разходи, които са поети, е престоят им в хотела.

"Тези разходи си ги поемаме ние. Единственото нещо, което имаме подсигурено до момента, е престоят в хотелската стая, но всички други разходи, които имаме абсолютно всеки ден, никой не ни ги поема. Имаме друго семейство, което са 4-членно семейство и майката пита - някой наясно ли е за 4-членно семейство какви са разходите всеки ден?"

#блокирани българи #Близък изток #Дубай #евакуация

Водещи новини

"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция" Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция"
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Радост в британски зоопарк: Мана, Мини, Ная и Пепеляшка се събудиха от зимния сън Радост в британски зоопарк: Мана, Мини, Ная и Пепеляшка се събудиха от зимния сън
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Аферата "Епстийн": Правосъдният министър Пам Бонди ще...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Министерството на отбраната изпраща доклад с рисковете пред...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Избори 2026: ЦИК с подробности около подготовката на вота
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ