БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валежи на много места в последните работни дни от седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В четвъртък времето ще бъде предимно облачно и на много места в Западна и Централна България ще има валежи.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. Преди обяд по-интензивни и значителни ще са валежите около Западна Стара планина, а в следобедните часове в района на Родопите. След обяд облачността от северозапад ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще проникне малко по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, с него ще започне да прониква още студен въздух.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. По-късно в неделя над източните райони облачността ще се увеличи.

В понеделник ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от изток-североизток, в събота слаб, през следващите дни до умерен. Минималните температури ще са около нулата, а максималните ще са най-ниски в понеделник – между 7° и 12°, след това бавно ще се повишават.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
2
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
4
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
5
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за...
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
6
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Времето

Слънчево и топло време през следващите дни
Слънчево и топло време през следващите дни
Повече слънчеви часове през почивните дни Повече слънчеви часове през почивните дни
Чете се за: 02:25 мин.
През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево
Чете се за: 02:27 мин.
Предимно облачно време утре Предимно облачно време утре
Чете се за: 01:42 мин.
Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд
Чете се за: 02:25 мин.
Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ