БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Министерството на отбраната изпраща доклад с рисковете пред страната до премиера

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се да стане ясно кога ще се проведе Съветът за сигурността към МС, заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. От Министерството на отбраната днес ще изпратят доклад с анализ на рисковете за страната до премиера Андрей Гюров.

На база доклада, изготвен след спешната среща в сряда във военното министерство, ще бъдат набелязани конкретни мерки за сигурността на българските граждани, както и за защитата на територията на страната. До тук се стигна след като вчера Иран изстреля балистична ракета към Турция, която е страна членка на НАТО. На този фон голяма част от партиите в парламента призоваха президента Илияна Йотова да свика спешно КСНС.

#доклад с рисковете пред страната #Министерство на отбраната

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
2
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
3
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
4
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
5
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Политика

Избори 2026: ЦИК с подробности около подготовката на вота
Избори 2026: ЦИК с подробности около подготовката на вота
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
7137
Чете се за: 06:20 мин.
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
ПП-ДБ се регистрираха за изборите на 19 април ПП-ДБ се регистрираха за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
15 партии и 12 коалиции се регистрираха за изборите на 19 април 15 партии и 12 коалиции се регистрираха за изборите на 19 април
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция" Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция"
Чете се за: 01:42 мин.
По света
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Иран обяви контрол над Ормузкия проток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ