Министерството на отбраната изпраща доклад с рисковете пред страната до премиера

Очаква се да стане ясно кога ще се проведе Съветът за сигурността към МС, заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. От Министерството на отбраната днес ще изпратят доклад с анализ на рисковете за страната до премиера Андрей Гюров.

На база доклада, изготвен след спешната среща в сряда във военното министерство, ще бъдат набелязани конкретни мерки за сигурността на българските граждани, както и за защитата на територията на страната. До тук се стигна след като вчера Иран изстреля балистична ракета към Турция, която е страна членка на НАТО. На този фон голяма част от партиите в парламента призоваха президента Илияна Йотова да свика спешно КСНС.