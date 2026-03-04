Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Относително понижение на температурите предстои през почивните дни. Преди това ще остане по-топло от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд.

Още през нощта в Западна България ще завали, а утре валежи ще има и в много райони от Централна България. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°, на морския бряг – от 2° до 4°.

По-интензивни и значителни валежи се очакват преди обяд около Западна Стара планина, а в следобедните часове – в района на Родопите.

Със силен вятър от северозапад ще прониква по-студен въздух и максималните температури утре ще бъдат по-ниски, в сравнение с днес, между 10° и 15°, в София – около 10°. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и намалява, първо над северозападните райони.

По Черноморието ще бъде облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 1° на Алеко до 5° в Боровец.

В по-голямата част от Европа ще се задържи слънчево. Със снеговалежи ще бъде в северните райони от Скандинавския полуостров и в Източна Европа. Валежи от дъжд се очакват на Британските острови и на Пиринеите, значителни по количество в Ирландия и Източна Испания.

Ще вали и на Балканите, на повече места в централните райони от полуострова.

У нас в петък ще превалява все още само в Източна България. От север-североизток ще продължи да прониква по-студен въздух и през почивните дни ще бъде предимно слънчево, но температурите ще се понижат. Минималните ще са около нулата, а максималните – между 8° и 13°.

В понеделник дневните температури ще се понижат с още около градуса. Ще бъде облчано, но вероятността за валежи е малка.

