Спомен за Асен Кисимов: Почитаме актьора със спектакъла "Гласът на моето детство"

С мултимедийния спектакъл "Гласът на моето детство" отдаваме почит и си спомняме за Асен Кисимов. Тази година той щеше да отпразнува своя 90-годишен юбилей.

Идеята на проекта е да припомни на днешните момичета и момчета кой е бате Асен, а за тези от предното поколение - да върне лентата назад и да ги пренесе в детството им. Със спектакъла в Студио 1 на БНР тази вечер започна и XXI издание на Софийския театрален салон, който по традиция ще завърши на 27 март с връчването на наградите на Съюза на артистите в България "ИКАР".

Бате Асен. Той изпя едни от най-хубавите песни като "Къде са ми детските книжки", "Зайченцето бяло" и "Тече, всичко тече".

Изигра над 100 театрални роли.

Георги Тошев, автор на спектакъла "Гласът на моето детство": "Асен Кисимов има редкия шанс да попадне в трупата на армията. Преди това е бил и в другите театри извънстолични. Но тук на тази сцена, ние се намираме и в неговата гримьорна, той буквално е седял точно на това място. Tой изиграва забележителни роли. Той е играл Шекспир, той е играл Чехов."

В годините назад се превъплъщава в десетки филмови образи.

Анета Сотирова, актриса: "Бате Асен с неговия топъл глас, със запомнящото се чувство на човечност, на обгрижване, на всеки един от младите колеги, който идва. Незабравимо е да се подава щафетата."

Георги Тошев, автор на спектакъла "Гласът на моето детство": "Невероятно е това присъствие, тази органика, тази автентичност, която лъхаше. В същото време всички, които са го познавали твърдят, че той е бил много скромен и тих човек." Йордан Кисимов, син на Асен Кисимов: "Най-важното, което запомних, е отношението към хората и към децата. Общество, което се отнася добре с децата си, хора, които се отнасят добре с децата, вероятно са и добри хора и това беше неговото основно верую - да запази детското в себе си."