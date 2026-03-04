БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спомен за Асен Кисимов: Почитаме актьора със спектакъла "Гласът на моето детство"

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С мултимедийния спектакъл "Гласът на моето детство" отдаваме почит и си спомняме за Асен Кисимов. Тази година той щеше да отпразнува своя 90-годишен юбилей.

Идеята на проекта е да припомни на днешните момичета и момчета кой е бате Асен, а за тези от предното поколение - да върне лентата назад и да ги пренесе в детството им. Със спектакъла в Студио 1 на БНР тази вечер започна и XXI издание на Софийския театрален салон, който по традиция ще завърши на 27 март с връчването на наградите на Съюза на артистите в България "ИКАР".

Бате Асен. Той изпя едни от най-хубавите песни като "Къде са ми детските книжки", "Зайченцето бяло" и "Тече, всичко тече".

Изигра над 100 театрални роли.

Георги Тошев, автор на спектакъла "Гласът на моето детство": "Асен Кисимов има редкия шанс да попадне в трупата на армията. Преди това е бил и в другите театри извънстолични. Но тук на тази сцена, ние се намираме и в неговата гримьорна, той буквално е седял точно на това място. Tой изиграва забележителни роли. Той е играл Шекспир, той е играл Чехов."

В годините назад се превъплъщава в десетки филмови образи.

Анета Сотирова, актриса: "Бате Асен с неговия топъл глас, със запомнящото се чувство на човечност, на обгрижване, на всеки един от младите колеги, който идва. Незабравимо е да се подава щафетата."

Георги Тошев, автор на спектакъла "Гласът на моето детство": "Невероятно е това присъствие, тази органика, тази автентичност, която лъхаше. В същото време всички, които са го познавали твърдят, че той е бил много скромен и тих човек."

Йордан Кисимов, син на Асен Кисимов: "Най-важното, което запомних, е отношението към хората и към децата. Общество, което се отнася добре с децата си, хора, които се отнасят добре с децата, вероятно са и добри хора и това беше неговото основно верую - да запази детското в себе си."

Анета Сотирова, актриса: "С песните, с музиката, с топлотата на човещината си, той остави наследство за незабравимост."

#Георги Тошев #„Гласът на моето детство“ #Асен Кисимов

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
4
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Общество

Проф. Христо Пимпирев е носителят на голямата награда "Константин Кацаров" за 2025 г.
Проф. Христо Пимпирев е носителят на голямата награда "Константин Кацаров" за 2025 г.
За първи път в Югоизточна Европа: В ИСУЛ поставят слухови импланти с роботизирана ръка За първи път в Югоизточна Европа: В ИСУЛ поставят слухови импланти с роботизирана ръка
Чете се за: 02:40 мин.
Бум тийнейджъри с булимия и анорексия - как родителите да разпознаят болестта Бум тийнейджъри с булимия и анорексия - как родителите да разпознаят болестта
Чете се за: 04:42 мин.
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
Новият български сериал на БНТ „Ком - Емине“ започва от 2 април Новият български сериал на БНТ „Ком - Емине“ започва от 2 април
Чете се за: 04:32 мин.
БГ Радио на 25: Четвърт век само българска музика БГ Радио на 25: Четвърт век само българска музика
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ