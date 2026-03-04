Бум тийнейджъри с булимия и анорексия - как родителите да разпознаят болестта

Рязко е намаляла възрастта на децата, страдащи от хранителни разстройства. Все по-често 8- до 10-годишни деца страдат от анорексия. В Седмицата за осведоменост за хранителните разстройства специалистите обръщат внимание как да разпознаем ранните признаци на проблема.

Промените в храненето рядко са просто фаза, те често вървят ръка за ръка с вътрешно напрежение, ниска самооценка и усещане за натиск от семейството, училището или социалните мрежи. Според д-р Татяна Матева това са един от първите сигнали за развиващ се здравен и емоционален проблем. Хранителните разстройства не засягат само тялото, те са отражения на дълбока психологическа болка, която има нужда от разбиране и подкрепа.

д-р Татяна Матева, диетолог и общопрактикуващ лекар: "Доскоро се смяташе, че хранителните разстройства засягат основно младите хора в тийнейджърска възраст и ранна младежка възраст, докато, за съжаление, все по-често се срещат хранителни разстройства при малките деца. Вече имаме случаи 8-, 9-, 10-годишни деца, които имат хранителни разстройства от типа на анорексия. Също така виждаме все по-често и анорексия на късната възраст, т.е.о едно разширяване на ножицата от много по-малка, до много по-късна възраст, когато се появяват хранителни разстройства. При учениците най-честото разстройство това е анорексия нервоза. Най-алармиращият първи признак, който може би един родител трябва да забележи в своето дете, това е промяна в навиците му на хранене – най-общо казано."

Хранителните разстройства се засилват от онлайн общуването между младите хора, където липсва личен контакт. Създават се интернет групи, подкрепящи анорексията и булимията, в които те намират съмишленици.

д-р Татяна Матева, диетолог и общопрактикуващ лекар: "За физическо неблагополучие трябва да се потърси общопрактикуващият лекар на детето. При съмнение за хранително разстройство да се коментира с училищния психолог или с диетолог. Ако се касае, за съжаление, за по-сериозен случай на анорексия-нервоза, задължително в екипа трябва да участва и психиатър."

Психологът Нели Цветкова отбелязва, че винаги в основата на хранителното разстройство при едно дете стои някаква психическа травма.

Нели Цветкова, училищен психолог: "Най-често става дума за някакви очаквания към него от родители, от училище, от общество, на които той разбира, че не може да отговори, поради което е силно затруднен. Училището е вторият дом на децата. Понякога те тук по-явно манифестират своите проблеми, докато вкъщи се случва родителите им да не могат да ги видят. Така че ние бихме могли да помогнем, когато забележим, че с някое дете се случва нещо. Да влезем във връзка с родителя e когато има истинско сътрудничество, защото, за съжаление, не винаги има, бихме могли да помогнем на това детето да не развие или навреме да бъде лекувано от своето хранително разстройство."

Специалистите съветват за повишено внимание при признаци на подобни проблеми, за да бъде оказана навременна помощ.

Нели Цветкова, училищен психолог: "Това е кауза на цялото общество или поне трябва да стане. Трябва обществото ни да се научи да не съди. Трябва родителите да внимават със това до каква степен се опитват своите мечти да реализират чрез своите деца и още много, много неща."

Хранителните разстройства са сериозен и всеобхватен здравен проблем. В световен мащаб над 70 милиона души живеят с подобно заболяване, като броят на засегнатите продължава да нараства. Данните сочат, че ранното разпознаване и навременната намеса значително повишават шансовете за успешно възстановяване.