ИЗВЕСТИЯ

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

Рокади в МВР: Освободени са директорите на 3 главни дирекции

У нас
Със заповеди на министъра на вътрешните работи са освободени от длъжност директорите на три главни дирекции на МВР

Със заповеди на министъра на вътрешните работи Емил Дечев са освободени от длъжност директорите на Главна дирекция „Национална полиция", главен комисар Захари Васков, на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", главен комисар Боян Раев и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" главен комисар Николай Николов.

Допълнително ще бъде съобщено кои ще са новите ръководители на структурите

Критериите за избора им ще бъдат авторитет, почтеност и богат професионален опит.

