Рокади в МВР: Освободени са директорите на 3 главни дирекции

Със заповеди на министъра на вътрешните работи Емил Дечев са освободени от длъжност директорите на Главна дирекция „Национална полиция“, главен комисар Захари Васков, на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, главен комисар Боян Раев и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Николай Николов.

Допълнително ще бъде съобщено кои ще са новите ръководители на структурите

Критериите за избора им ще бъдат авторитет, почтеност и богат професионален опит.