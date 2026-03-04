Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата

Положението на север е доста по-тежко, защото Хизбула започнаха страхотна атака срещу Израел.. Това разказа в ефира на "Денят започва" Рина Бакалов, българка в Израел.

"Само тази сутрин са изстреляни 30 ракети от там до сега. Непрекъсно. През 10 минути. Там е много по-трудно, защото времето, за да се скрият хората до бомбоубежищата е много по-кратко. Някъде за минута и половина - две е максималното време, в което от сирената падат ракетите. Явно, че там ще бъде сега по-тежкото време."

В Тел Авив обстановката е по-спокойна.

"Ударите са интензивни, но не са масирани. Вчера имаше страшно много ракетни удари, доста повече от предишните дни, но всъщност не толкова масирани. Така продължиха през целият ден. Снощи също имаше още два пъти до 23.30 ч. Днеска ни събудиха в 6 без 10. В други райони имаше въздушна атака, в Тел Авив нямаше."

