ИЗВЕСТИЯ

ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
НА ЖИВО: В парламента ще изслушат служебния министър на земеделието Иван Христанов за негови назначения

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Снимка: БТА
Депутатите да изслушат днес служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов относно кадровата политика от встъпването му в длъжност и разгласената информация за заплаха за националната сигурност, предлага парламентарната група на „Има такъв народ“. Това е точка първа в проектопрограмата на парламента за тази седмица.

В 9.00 Народното събрание събра кворум от 182 народни представители и започна работа. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на депутата от "Възраждане" Славчо Крумов.

Миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи (ПГ) предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. Една от тях, по предложение на ИТН, е за изслушване на министър Христанов.

От парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) предлагат депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али (АПС) и група народни представители.

По предложение на ПГ на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) в проектопрограмата е включено първото четене на законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

От ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

В проектопрограмата, по предложение на ПГ на „ДПС-Ново начало“, е включено второто четене на изменения в Наказателния кодекс. Промените са внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“ и са приети на първо четене на 18 февруари т.г.

