Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира

Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира, каза президентът Илияна Йотова на традиционния прием по случай 3 март в Централния военен клуб в София.

В историята на всеки един народ има много дати. За нас 3 март е свещената дата. Избрали сме своя национален празник в ден, в който говорим за мир и примирие, каза още Илияна Йотова.

По думите й в тревожното и опасно време, в което живеем, всеки един отново претегля за себе си думата свобода.

"Най-важно е да бъдем свободни вътре в себе си. Тогава сърцата и душите ще са отворени за добродетелите и ценностите, които ни правят хора. Това е нашата голяма отговорност. Родителите ни направиха така, че да пораснем достойни хора. Те ни дадоха огромната привилегия и щастие да живеем в свят на мир. Това е днес нашата отговорност към децата и внуците. Трябва да завещаем мира, спокойствието и възможностите да се развиват – всеки според своя талант", коментира държавният глава.

Илияна Йотова отбеляза, че няма причина и кауза, която да оправдае, че "последните години се раждат деца, които не знаят друго, освен пепелищата на войната". Това не е по силите на един човек. Това е по силите на всички нас, където и да сме по света. Нека този ден и символът, който България представя пред света с датата 3 март, да бъде място и пространство, в което хората ще си подадат ръка от всички краища на света, за да има бъдеще за децата ни и просперитет, заяви президентът.

Няма българско сърце и душа, които днес да не трепти със силата на българските герои, оставили кръвта и костите си. Паметниците днес са немите свидетели, но те не са само паметници от гранит и камък, те са свидетели за величие и слава, каза още Илияна Йотова.