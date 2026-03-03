148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март

148 години свобода. България се прекланя днес пред паметта на героите, дали живота си в името на пет вековната мечта - свободна и независима България. Възкресението на българската държава след 500 години османско владичество се случва заради храбростта и саможертвата на един изстрадал народ. А Шипка пази паметта за славни битки с неравни сили.

148 години след историческия 17 час на 3 март 1878 г., дал свободата на България и поставил началото на съграждането на Третата Българска държава, хиляди изкачиха стъпалата към Паметника на Свободата на историческия връх Свети Никола.

"Нашата свобода не е даденост, ние трябва да браним всеки ден нашата свобода, тя ни е отговорност. 148 години помним какво са направили нашите предци и 148 години по-късно сме свободни днес." "Живеем на булевард "3 март", поне да види за какво става на въпрос. БНТ: От къде сте? От Варна. БНТ: В колко тръгвате, за да стигнете до тук? В 2 часа през нощта сме тръгнали."

"Трябва да усетим това място, да покажем на децата си къде е освободена България, кой е освободил България, трябва да знаят историята и искаме да усетим тръпката с пропитата от кръв земя."

Пред събралите се под Паметника на Свободата, държавният глава Илияна Йотова отбеляза, че Шипка е крепост на българската памет, неподвластна на злободневие, разделение и омраза.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Националният празник е повод да си припомним за многовековната ни история и страниците от нея, които ни обединяват и в които четем за зараждащата се държавност и държава, възкръснали от забвението и мъченичеството. За България ... Дала най-страшния завет на своите синове и дъщери – свобода или смърт."

Тръгнала по пътя на свободата си, Санстефанска България е идеалът за единение на българския народ в границите на Българската Екзархия, призната с фермана на Султан Абдул Азис от края на февруари 1870, но бързо срещнал действителността.

Снимки: БТА

Д-р Чавдар Ангелов, директор на парк-музей „Шипка – Бузлуджа“: "И на Берлинския конгрес, Великите сили, включително и Русия, която е победител в тази война, но не трябва да забравяме, че тя обявява войната като мандатьор, действащ от името на абсолютно всички Велики сили, които трябва да наложат тяхната вола над Османската империя, сядат и се разбират. Да не забравяме, че Берлинският договор урежда международните отношения до края на Първата световна война."

И така героите на Освобождението не свиват знамената, а трябва в първите месеци да отстояват Свободата. Да се преборят за Съединението, а след това и за Независимостта на България, за да я има и днес – век и половина по-късно.

По темата работиха: Иво Никодимов и Виктор Борисов