Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите

И тази година много българи избраха да се качат на връх Шипка, за да изкажат своята признателност за саможертвата на героите.

Наистина много хора и тази година дойдоха тук, за да отбележат 148-ата годишнина от Освобождението на България. С български знамена хора от цялата страна се качиха още рано сутринта, а някои предпочетоха и да прекарат вечерта тук на историческия връх.

- Нашата свобода не е даденост, ние трябва да браним всеки ден нашата свобода, тя ни е отговорност. 148 години помним какво са направили нашите предци и 148 години по-късно сме свободни днес.

- Живеем на булевард "3 март", поне да видим за какво става на въпрос.

БНТ: От къде сте?

- От Варна.

БНТ: В колко тръгвате, за да стигнете до тук?

- В 2:00 часа през нощта сме тръгнали.



- Трябва да усетим това място, да покажем на децата си къде е освободена България, кой е освободил България, трябва да знаят историята и искаме да усетим тръпката с пропитата от кръв земя. - Трябва да помним тези хора, които са си дали живота за нас, да живеем ние добре, тъй като ние живеем благодарение на тях.

Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов от връх Шипка