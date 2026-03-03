БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

3 МАРТ – ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Запази

На тържеството присъства президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Отбелязваме 148 години от Освобождението на България. Празнуваме почти век и половина от подписването на Санстефанския мирен договор. По традиция кулминацията на тържествата е историческият връх Шипка, където отдаваме почит на героите. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова участва в тържественото отбелязване на празника.

Хиляди хора се изкачиха по стълбите към историческия връх, за да отдадат почет към саможертвата и загиналите за свободата и независимостта на България. Президентът Илияна Йотова се обърна към множеството с думите, че Шипка е символ на българската история и е неподвластна на възраждането на България.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Честит празник! Честит 3 март! Празникът на нашето Отечество! Днес отново отваряме и прочитаме едни от най-важните страници в многовековната ни история. Страници на държавност. Страници, в които четем за нова България, за раждаща се България, възкръснала от забвението и мъченичеството. Изправила снага от великия дух на българското Възраждане, от огньовете на въстанието, дала най-страшният завет на своите синове и дъщери – Свобода или смърт. Имаме толкова много нужда помежду ни от това да говорим за своето, с обич. На висок глас днес от този висок връх да се чува: ние, нас, българи. Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история."

Вижте прякото включване на Иво Никодимов от връх Шипка

#президента Илияна Йотова #3 март #паметник на връх Шипка #връх Шипка #Национален празник

Водещи новини

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ