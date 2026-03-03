Честванията за 3 март на историческия връх Шипка

Отбелязваме 148 години от Освобождението на България. Празнуваме почти век и половина от подписването на Санстефанския мирен договор. По традиция кулминацията на тържествата е историческият връх Шипка, където отдаваме почит на героите. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова участва в тържественото отбелязване на празника.

Хиляди хора се изкачиха по стълбите към историческия връх, за да отдадат почет към саможертвата и загиналите за свободата и независимостта на България. Президентът Илияна Йотова се обърна към множеството с думите, че Шипка е символ на българската история и е неподвластна на възраждането на България.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Честит празник! Честит 3 март! Празникът на нашето Отечество! Днес отново отваряме и прочитаме едни от най-важните страници в многовековната ни история. Страници на държавност. Страници, в които четем за нова България, за раждаща се България, възкръснала от забвението и мъченичеството. Изправила снага от великия дух на българското Възраждане, от огньовете на въстанието, дала най-страшният завет на своите синове и дъщери – Свобода или смърт. Имаме толкова много нужда помежду ни от това да говорим за своето, с обич. На висок глас днес от този висок връх да се чува: ние, нас, българи. Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история."

