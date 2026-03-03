Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София

Националният празник – 3 март и 148-ата годишнина от Освобождението на България беше отбелязан пред паметника на Незнайния воин, където се състоя тържествената церемония по издигане на Националното знаме на Република България.

В строя са знамената-светини, символ на най-възвишените традиции и добродетели на българското войнство: Самарското знаме, Щандарт на Първи конен полк, Знамето на 15-и пехотен Ломски полк, Знаме на 13-ти пехотен Рилски полк, Знаме на 25-и Драгомански полк, Знаме на 30-ти пехотен Шейновски полк, Знаме на Шести пехотен Търновски полк, Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк.

На официалната церемония присъстваха служебният премиер Андрей Гюров, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия, Българският патриарх Даниил, кметът на София Васил Терзиев и много гости.

снимки: БГНЕС

В ритуала участваха и формирования от Националната гвардейска част. По време на изпълнението на националния химн беше произведен салют от 20 артилерийски залпа.