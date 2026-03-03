Как се изработва националният трибагреник?

Стотици български знамена вече украсяват входовете и булевардите на Пловдив за 3 март. Малцина обаче знаят къде и как се изработват те. Зад всеки трибагреник стои труд, прецизност и много лично отношение.

По традиция националните флагове в Пловдив се подменят два пъти годишно – на 3 март и за Деня на Съединението – 6 септември. Всички те се изработват тук в шивашкото ателие на социалното предприятие за хора с увреждания.

Ванина Костадинова – управител на социално предприятие за хора с увреждания: "Наистина това е огромна отговорност и чест най-вече за нашето предприятие, хората много се гордеят с това, че шият знамената на град Пловдив, има много големи специфики в ушиването на едно знаме, защото това знаме трябва да може да издържи на атмосферните условия."

Затова четирите служителки работят само с обагрени тъкани и използват копринени конци.

Атанаска Карева – организатор производство: "Не е лесно да се ушие едно знаме, колкото и лесно да изглежда отстрани. Когато ни дойдат готовите обагрени платове, всяко знаме си има определен размер, нарязваме съответните размери и започваме да събираме, като всеки шев трябва задължително да мине през ютия."

Ванина Костадинова – управител на социално предприятие за хора с увреждания:

"Примерно, за входовете и изходите се използват пък тъкани платове, защото когато знамето са качи на една огромна височина там пък атмосферните условия стават съвсем различни."

По-специфична е изработката на знамената на Община Пловдив, защото имат елементи, които трябва да се виждат и от двете страни.

Атанаска Карева – организатор производство: "Това ни идва обагрено синия цвят, белия го носим на принтиране и тази лента отделно ни се принтира и ние я залепваме първо към знамената, за да можем да фиксираме точното място не да има една нагоре едно надолу, след което зашиваме с корда, за да няма цветен конец който допълнително се вижда."

Тази година в предприятието са ушити над хиляда знамена само за празника, тъй като допълнително са направили трибагреници и за всички училища в града по поръчка на местно сдружение. Пловдив е преобразен за 3 март, а в ателието вече работят по трибагрениците за следващата подмяна през есента.