Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява. Това заявява служебният премиер Андрей Гюров по случай Националния празник на България. Поздравлението му за 3 март е публикувано в официалната страница на Министерския съвет във Фейсбук.

По думите на министър-председателя свободата е избор, който е "понякога неудобен". Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност, посочва Гюров.

"Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас", добавя той. "Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание. Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани", коментира Гюров.

Служебният премиер подчертава, че свободата е действие. Той припомня, че на 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни.