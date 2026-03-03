БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:30 мин.

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Снимка: БТА
Слушай новината

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Това съобщават от атомната електроцентрала на официалната си страница и допълват, че спирането е извършено на 3 март.

Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график. Натоварването му е 1048 мегавата, се вижда в сайта на атомната електроцентрала.

