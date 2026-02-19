БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Около 18 млн. лева са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Около 18 млн. лева са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" през декември миналата година, обяви пред депутатите изпълнителният директор на централата. Причина за изслушването бяха честите спирания на шести блок след годишния му ремонт.

Международни експерти помагат на АЕЦ "Козлодуй" да открие и реши проблема в шести блок. У нас тече партньорска проверка на Световната асоциация на ядрените оператори. Пристигнали са и експерти от руски централи.

Иван Андреев, изп. директор на АЕЦ "Козлодуй": "Блоковете са вече надпроектен ресурс, на доста години и всяко едно съоръжение трябва да се гледа като рохко яйце, да се следят всички процеси и подмяната на елементите да е навременна, което е сложно при тези деругации и се надявам в бъдеще този процес да бъде доста по-гладък."

И в момента шести блок на ядрената централа в Козлодуй работи с намалена мощност, заради нуждата от подмяна на част.

Иван Андреев, изп. директор на АЕЦ "Козлодуй": "В много централи има повторяемост на събития, въпросът е да се намери коренната причина, която я търсим в момента."

АЕЦ "Козлодуй" не са успели да купят резервна част за шести блок от Русия заради оскъпяването ѝ с 14% и забавената доставка от производителя.

Цанко Бачийски, председател на АЯР: "Лично аз януари месец направих едно посещение в АЕЦ "Козлодуй", точно за да обсъдим какво се случва, какъв е подходът, какво трябва да се направи. Това, което видях е, че наистина е подходено систематично."

Подмяната на тази част не подлежи на контрол от Агенцията за ядрено регулиране.

Цанко Бачийски, председател на АЯР: "Неформално с колегите обсъждаме възможните решения, какво е допустимо и какво не е допустимо за решаване на проблема, та от тази гледна точка имаме комуникация, но отново казвам - без да давам предписания."

От АЕЦ се надяват да няма забавяне и при доставката на руски датчици и за пети блок, които са необходими за неговото пускане след спирането за годишен ремонт, което предстои през пролетта.

Иван Андреев, изп. директор на АЕЦ "Козлодуй": "И се надяваме тези части да бъдат доставени, борим се и е много сложно за различни системи, които ни трябват и са ни необходими."

Остават проблемите свързани и с липсата на кадри за ядрената централа, включително ръководни. Освен това централата има нужда и от текущи средства, тъй като нейните отиват към държавния бюджет и към фонда за гарантиране на енергийната система.

