ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран

Всичко от автора
Чете се за: 03:07 мин.
Военният министър съобщи, че вече има пълно покритие на въздушното ни пространство от гръцката батарея "Пейтриът"

атанас запрянов искане сащ базират бойни самолети личен състав операцията ирак
Снимка: БТА
Слушай новината

Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, след заседание на ресорната парламентарна комисия. Той съобщи още, че вече има пълно покритие на въздушното ни пространство от гръцката батарея "Пейтриът".

Запрянов отрече Пентагонът да е искал логистична подкрепа за разполагане на бойна техника и личен състав у нас за участие в операцията в Персийския залив. Искането към Румъния той коментира така:

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: "Не. Това са двустранни отношения между САЩ и други държави. Ние нямаме други искания."

Все още се работи преместването на американските военни самолети-цистерни от столичното летище на други летища, заяви Запрянов и уточни, че те имат разрешение да пребивават у нас до 31 май.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: "Работим по темата и имаме възможност да оценим и преоценим възможностите къде и как може да се извърши такова разделение. Идеята на премиера е да се намали натоварването на летище София. След 15 април нататък се увеличават броя на полетите, така че тази задача не е толкова спешна, но ние ще работим да я реализираме."

Гръцките изтребители F-16 и тяхната батарея "Пейтриът" вече съвместно патрулират с българските военно въздушни сили срещу потенциални ракетни заплахи от Иран. За координиране на операцията у нас са пристигнали двама гръцки офицери.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: "Имаме пълно прикритие. Извършили сме и съответните подготовки на нашата система за противовъздушна отбрана. Използвам още едни път да кажа, че нито една ракета не е дадена на никого. Ракетите са ни тука за всички системи. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват. Всичко това го правим, всичко това го правим, не защото има директна, непосредствена военна заплаха за България, но ние сме длъжни и потенциални заплахи да взимаме мерки за тях и надграждаме реално съществуващата система в мирно време, което беше с някои усиления на дежурствата. Нищо повече."

Запрянов обясни, че засичането на потенциалните въздушни заплаха ще става от радарните системи по югоизточния фланг на НАТО.

#системи "Пейтриът" #войната в Близкия изток # Атанас Запрянов #бойни самолети #военен министър

