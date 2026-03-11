БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Информация за получените доходи е отразена в левове, посочват от Приходната агенция, а дължимият данък се заплаща в евро

нап пусна предварително попълнените данъчни декларации
Снимка: БТА/архив
Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги, съобщават от Националната агенция за приходите.

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд "Земеделие", данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

Информация за получените доходи е отразена в левове в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика "Подоходни данъци" в Портала за електронни услуги на приходната агенция.

Преди да потвърдят предварително попълнената декларация е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят и/или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат.

От Приходната агенция напомнят, че при задължение за подаване на данъчна декларация, например за деклариране на получени хонорари, доходи от наем, при заявяване на данъчни облекчения и други, е необходимо да се обявяват и доходите от трудови правоотношения, ако има такива. Те се вписват в Приложение №1 "Доходи от трудови правоотношения".

Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2025 г., приключва на 30 април.

На 30 юни изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) от физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 255,65 евро/500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и внесат целия размер на данъка за довнасяне до края на март.

Дължимият данък за довнасяне или надвнесения данък се заплаща, съответно възстановява в евро.

Информация за доходи от трудови и/или нетрудови правоотношения, от наем, от награди и други доходи, които са платени от юридически лица, е достъпна и в електронната услуга "Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица №2687" с КЕП или ПИК.

#НАП #данъчни декларации

