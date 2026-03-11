Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Правителството по-рано реши над 1 600 000 възрастни да получат допълнителна подкрепа за празника.

50 евро през април ще получат възрастните с размер на пенсията или сбор от пенсиите, добавките и компенсациите към тях до линията на бедност – 390,63 евро. По 20 евро надбавка ще получат пенсионерите с доход от пенсии от 390,64 евро до 629,20 евро, колкото е минималната заплата.

Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика: „По този начин Министерският съвет подпомага най-уязвимите граждани.“

Той добави, че през предишни години само 33% от пенсионерите са получавали добавки към пенсиите за Великден и Коледа, тъй като такива са изплащани на възрастните с пенсии до линията на бедност.

Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика: „Сега правим следващата стъпка, за да могат да бъдат подкрепени и тези, които получават пенсии до минималната работна заплата.“

Адемов посочи, че още от първия ден на служебния кабинет Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на финансите и Националният осигурителен институт разработват варианти за великденска добавка за пенсионерите съобразно възможностите на бюджета.

Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика: „Спряхме се на най-оптималния вариант. Средствата, които са необходими за тази подкрепа, са в размер на 57,8 милиона евро. Ако искаме през следващите години тази подкрепа да не зависи от волята на един или друг политически лидер, или от волята на една или друга политическа сила, трябва да направим всичко възможно да приемем изготвените от МТСП промени в Закона за социалното подпомагане. Съгласно този законопроект разширяваме кръга на получателите на тази подкрепа, защото от нея имат нужда не само българските пенсионери, а и социално слабите, хората с увреждания, семействата с ниски доходи и т.н.“

Министърът изрази надежда, че в рамките на следващия парламент този законопроект да бъде внесен и приет.