БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Правителството реши над 1 600 000 възрастни да получат допълнителна подкрепа за празника

косово отдели 100 евро еднократна допълнителна помощ пенсионерите децата годишна възраст
Слушай новината

Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Правителството по-рано реши над 1 600 000 възрастни да получат допълнителна подкрепа за празника.

50 евро през април ще получат възрастните с размер на пенсията или сбор от пенсиите, добавките и компенсациите към тях до линията на бедност – 390,63 евро. По 20 евро надбавка ще получат пенсионерите с доход от пенсии от 390,64 евро до 629,20 евро, колкото е минималната заплата.

Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика: „По този начин Министерският съвет подпомага най-уязвимите граждани.“

Той добави, че през предишни години само 33% от пенсионерите са получавали добавки към пенсиите за Великден и Коледа, тъй като такива са изплащани на възрастните с пенсии до линията на бедност.

Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика: „Сега правим следващата стъпка, за да могат да бъдат подкрепени и тези, които получават пенсии до минималната работна заплата.“

Адемов посочи, че още от първия ден на служебния кабинет Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на финансите и Националният осигурителен институт разработват варианти за великденска добавка за пенсионерите съобразно възможностите на бюджета.

Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика: „Спряхме се на най-оптималния вариант. Средствата, които са необходими за тази подкрепа, са в размер на 57,8 милиона евро. Ако искаме през следващите години тази подкрепа да не зависи от волята на един или друг политически лидер, или от волята на една или друга политическа сила, трябва да направим всичко възможно да приемем изготвените от МТСП промени в Закона за социалното подпомагане. Съгласно този законопроект разширяваме кръга на получателите на тази подкрепа, защото от нея имат нужда не само българските пенсионери, а и социално слабите, хората с увреждания, семействата с ниски доходи и т.н.“

Министърът изрази надежда, че в рамките на следващия парламент този законопроект да бъде внесен и приет.

#Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика #български пенсионери #Министерство на труда и социалната политика #великденски добавки #хасан адемов #пенсионери

Последвайте ни

ТОП 24

Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
1
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
2
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
3
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
4
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
5
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
6
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Общество

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
Чете се за: 04:45 мин.
КЗК проверява доставните цени на млечните продукти във веригите КЗК проверява доставните цени на млечните продукти във веригите
Чете се за: 02:15 мин.
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България? В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
Чете се за: 00:57 мин.
83 години от спасяването на българските евреи 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ