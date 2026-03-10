Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи. През втората световна война близо 50 000 са спасени от лагерите на смъртта след като страната ни отказва депортация. В словото си пред Паметника на спасението в София, президентът Илияна Йотова отбеляза, че основната отговорност днес е да се изправим с лице срещу омразата.

Март 1943 година, крепостта Баба Вида е превърната в склад за храна и боеприпаси, а 7-годишният Аврам се готви за пътуване.

Аврам Папаро: "Имаше един барабанчик, минаваше в Калето, биеше барабан и аз много харесвах барабана и подир него вървях. И точно съобщаваше, какво трябва да правят евреите. И от майка ми разбрах какво е казал, защото тя хукна да прави торби от чаршафи режеше и сухари да правят, че щели сме някъде да пътуваме. Аз много се зарадвах, че ще пътуваме някъде и после се отмени всичкото това нещо."

Депортацията обаче е спряна след сериозния отпор на българската общественост и изричното настояване на Димитър Пешев, пловдивския митрополит Кирил и софийският - Стефан.

С церемония по полагане на цветя пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи и пред Паметника на спасението в София Илияна Йотова, заедно с министри, политици и общественици отдаде почит към спасителите и загиналите в Холокоста.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Днес отново светът е разкъсван и от омраза, разделение и противоречие, и сякаш не помним уроците на тази история, нещо повече, политици, които имат претенциите да водят и държавите си и света, не прекършват в зародиш тази омраза, а сякаш я подхранват." Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Омразата е онова, което пали огньовете, а доброто е онова, което трябва да бъде предавано през поколенията."

Еврейската общност в Пловдив също отбеляза годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта с едноминутно мълчание и полагане на венци и цветя пред Паметника на благодарността.

Исак Мезан: "Ако го нямаше този ден аз нямаше да съществувам, защото моите родители са го преживяли."

През Втoрата световна война 11 343 българи са депортирани към лагерите на смъртта, политическата и обществена далновидност обаче спасяват живота на близо 50 000 български евреи.