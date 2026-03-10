Казусът Теодора Георгиева: Позиция на прокуратурата и на правосъдното министерство

От прокуратурата излязоха с позиция по твърденията на временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева. В нея се казва, че тенденциозното разпространяване на голословни и клеветнически твърдения не само накърнява репутацията на отделни магистрати, но и подкопава авторитета на съдебната власт като цяло. От държавното обвинение подчертават, че информация за разследване по подозрение за корупция срещу Теодора Георгиева е поискана от Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и публикуваха размеменаната кореспонденция.

През пролетта на миналата година от Постоянното представителство на България в Брюксел, чрез министерството на правосъдието са препратили до и.ф. главен прокурор писмо от Лаура Кьовеши, в което се иска пълна информация за предполагаема корупция, която засяга българския европрокурор Теодора Георгиева.

В писмото на Европейския главен прокурор се сочи, че още през есента на 2023 година в европрокуратурата е постъпил сигнал от частно лице, в който се твърди за корупция, в която замесени са както европрокурор Георгиева, така и няколко прокурори в България.

Сочи се още, че на 10 март 2025 г в български медии е публикувано видео от среща на Теодора Георгиева с Петьо - Еврото, като от европрокуратурата сочат, че именно Еврото е лицето, за което се предполага, че е давало подкупи на европрокурор Георгиева. Иска се информация по казуса "Георгиева" в писмен вид, за да се осигурят данни за извършваната в европрокуратурата административна проверка спрямо Теодора Георгиева и се гарантира, че поверителността на тази информация ще бъде гарантира, според правилата на Европейската прокуратура.

Борислав Сарафов отговаря на Лаура Кьовеши като й препраща справка от Софийската градска прокуратура, от която става ясно, че е извършена проверка на разпространения запис.

Образувано е досъдебно производство за евентуално извършено корупционно престъпление в периода от началото на 2020 година до март 2025 г. от длъжностно лице, съдия в Административен съд- София град и европейски прокурор в Европейската прокуратура - длъжностите, които Теодора Георгиева е заемала в този период. В справката пише, че записът е от среща между Петьо Петров - Еврото и Теодора Георгиева, състояла се на 13 март 2020 година, когато се е провеждала и процедурата по избор на Европейски прокурор от България.

Цитирани са показанията на трима свидетели. От тях било установено, че Георгиева често е посещавала "Осемте джуджета", както преди 2020, така и след 2020 година. Там била посрещана от Петров в т.н. "ВИП зала", до която достъпът бил силно ограничен.

Цитира се Свидетел 1, който твърди, че по поръка на Петров отброявал различни суми, които поставял в плик по списък за различни лица. Едно от лицата в списъка била Теодора Георгиева, а написаната срещу нейното име сума била 10 хиляди лева. Свидетелят потвърждава и автентичността на разпространения видеозапис.

Свидетел 2, който бил охрана в заведението сочи, че е посрещал нееднократно Теодора Георгиева и я придружавал до ВИП-залата.

И друга свидетелка твърди, че подготвяла по 10 хиляди лева в плик за Теодора Георгиева, които били предавани винаги на 25 дата от всеки месец, както се плащали и заплатите във фирмата на Петьо Петров. Цитират се и думи на Петров, който след една от срещите с Георгиева бил казал: "Аз съм Пепи Еврото, а тя вече е Теди Еврото".

Пред "По света и у нас" Теодора Георгиева заяви, че разпространеното от прокуратурата съобщение потвърждава истинността на изнесените от нея данни в сигнал до Министерството на правосъдието, в което обвинява и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в извършването на длъжностно престъпление чрез фабрикуване на документи. Според Георгиева се потвърждава, че доказателствата срещу нея за корупция са манипулирани и доказват, че тя е подложена на натиск.

Теодора Георгиева, отстранен от длъжност европрокурор: "На практика, с изнесената информация, той потвърди и предостави допълнителна такава, каквато аз нямах. Има тук пълен хаос в юридическата форма. Не познавам такива лица, никога не съм ги виждала, това са клеветнически твърдения, писани под диктовка на Сарафов изявления. И всъщност той показва, че е излъгал европейските прокурори, обещал им е да прати някакви протоколи, изфабрикувал ги е и ги е пратил."

И служебният правосъден министър излезе с позиция по темата. В нея Андрей Янкулов адмирира демонстрираната от прокуратурата прозрачност, но призовава такъв подход да се предприеме по всички разследвания, свързани с мрежата "Осемте джуджета", които касаят и други магистрати.

Андрей Янкулов пита още, защо Теодора Георгиева не е обвиняема, след като е преценено, че има достатъчно доказателства, от които да се предложи, че е свързана с евентуално корупционно престъпление. И допълва, че не е ясно защо в разпространената кореспонденция са скрити както номера на воденото разследване, така и името на наблюдаващия прокурор.