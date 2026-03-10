Брюксел призова САЩ да не се отказват от санкциите срещу Русия

Високите цени на горивата доминират дневния ред на европейските институции. Брюксел обмисля временни мерки за справяне с кризата и в същото време представя дългосрочна стратегия за повече инвестиции в ядрена енергетика и възобновяеми енергийни източници. ЕС категорично отхвърля възможността за отслабване на петролните санкции срещу Русия и призова Съединените щати стриктно да прилагат ограничението на цените на руския петрол.

Не се очаква ЕС да отслаби петролните и газовите санкциите срещу Русия, въпреки че такива призиви се чуха в пленарната зала в Страсбург.

Вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще отмени някои петролни санкции в опит да се осигурят доставките и да се намалят цените на горивата. Европа отхвърля такъв подход. Според ЕС това ще помогне на Русия и ще подкопае подкрепата за Украйна. Според европейците подобно действие е и против целите САЩ и Израел в Иран, защото Русия подкрепя Иран във военно отношение.

Това, което ЕС обмисля като временни мерки срещу високите цени на горивата е евентуално освобождаване на аварийните петролни резерви. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен каза, че първо Международната агенция по енергетика ще трябва да представи задълбочена оценка на плюсовете и минусите на освобождаването на аварийни петролни резерви.

На високите цени на енергията ЕС отговори днес и с нови предложения за ускоряване на прехода към зелена енергия и ограничаване на зависимостта от вносни изкопаеми горива, което прави европейската икономиката уязвима към международни кризи и ценова нестабилност.

Някои от предложенията са свързани с по-ниски такси в сметките за електроенергия, по-бърза смяна на доставчик, повече прозрачност в договорите, възможност домакинствата да произвеждат и споделят собствена енергия.

Други мерки са свързани с увеличаване на инвестициите в зелена енергия и инфраструктура, включително като се мобилизира повече частен частен капитал.

Част от стратегията е и развитието на малки модулни ядрени реактори, които да се изграждат по-бързо и да осигуряват електроенергия и отопление за домакинствата и бизнеса. Целта е първите реактори да започнат работа в началото на следващото десетилетие. Комисията обмисля и допълнителна подкрепа до 200 млн. евро за намаляване на инвестиционния риск при първите търговски проекти.

Очаква се на срещата на върха следващата седмица в Брюксел държавите от общността да поискат от ЕК да предложи реформи на пазара на въглеродни емисии на блока до юли, за да се смекчи въздействието системата за въглеродни емисии върху цените на електроенергията.