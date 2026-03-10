БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Италия е платила 30 млн. евро за портрет на Караваджо

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
По света
Творбата, изобразяваща бъдещия папа Урбан VIII, ще стане част от колекцията на музея „Барберини“ в Рим

Италия е платила 30 милиона евро за картина на Караваджо, изобразяваща папа Урбан VIII, съобщи италианското министерство на културата. Творбата ще стане част от колекцията на музея „Барберини“ в Рим.

Портретът на монсеньор Мафео Барберини е нарисуван когато аристократът, роден през 1568 г., е бил на около 30 години - много преди да бъде избран за папа.

„Това е произведение с изключително значение“, заяви министърът на културата Алесандро Джули и добави, че става дума за една от най-значимите инвестиции на държавата в произведение на изкуството.

Мафео Барберини е избран за папа през 1623 г., а понтификатът му продължава до смъртта му през 1644 г.

Картината е удостоверена като оригинал на Караваджо през 1963 г. от изкуствоведа Роберто Лонги – един от големите специалисти по творчеството на художника, чието истинско име е Микеланджело Меризи да Караваджо.

Според министъра придобиването на портрета е част от по-широка стратегия за укрепване на националното културно наследство, която включва и неотдавнашната покупка на картината „Ecce Homo“ от Антонело да Месина.

Предишните собственици на произведението не са посочени. Те обаче са позволили портретът да бъде показан пред публика по време на изложба, посветена на Караваджо, в Палацо Барберини – историческата резиденция на фамилията в центъра на Рим, която приключи през февруари 2025 г.

Директорът на музея Томас Клемент Саломон заяви при откриването на изложбата през ноември 2024 г., че показването на картината е „изключително събитие“.

„Тя никога не е била давана за изложба и никога не е била показвана в музей, така че това беше абсолютна премиера“, каза той.

На платното седналият Барберини държи писмо в лявата си ръка, а с дясната сочи напред.

По данни на министерството около 65 картини в света са сигурно приписвани на Караваджо, а портретите сред тях са изключително редки - известни и безспорно признати са само три.

